Husen Kimo Fago macht alles klar

SCHWALM-EDER. Erstmals gewann Husen Kimo Fago (TuSpo Borken) den Schwalm-Eder-Laufcup und damit die wertvollste Trophäe der heimischen Langläufer in der sich von April bis Dezember über elf Renntage erstreckenden Serie. Von den 1940 Läufern schafften es 100 Stater in die Gesamtwertung, wobei die jeweils sechs besten Rennen (Jugend und Schüler fünf) in die Wertung lamen.

Bereits beim Brückenlauf in Niederurff zeichnete sich der Cup-Sieg von Husen Kimo Fago (TuSpo Borken) ab. So konnte es der 20-jährige Äthiopier beim Finale des Ziegenhainer Silvesterlaufs ruhig angehen lassen und beseitigte als Dritter mit insgesamt 300 Punkten die wenigen Zweifel.

Auf den letzten Drücker sammelte Cup-Verteidiger Martin Herbold (TB) die letzten Wertungs-Punkte und schloss die Serie mit 287 Zähler (von 300 möglichen) ab. Der 17. Platz von Stefan Rink (FSV Ersrode/274) im Schützenwald ergab eine Streichnote und hatte somit keinen Einfluss mehr auf den dritten Serien-Platz. Mit dem Klassensieg im Schützenwald verdrängte Herbold in der M 30 den bis dahin führenden Michael Koeniger (Ren(n)tiere Homberg) von der Spitze.

Spannung bis zum letzten Durchgang herrschte in der M 50. Hier gaben die Erfolge von Ralph Hassenpfug (TSV Remsfeld) vor Hans-Joachim Schröder (TB) bei den direkten Vergleichen in Deute, Niederurff und in Treysa den Ausschlag. Ohne Niederlage verteidigte Günter Kistner (TSV Geismar) den Pokal in der M 60. Dagegen verdrängte Bernd Knauff (SC Neukirchen/M 70) Vorjahressieger Ulrich Matt (TSV Obervorschütz) auf den zweiten Platz. In der Mannschafts-Wertung verteidigten die Athleten des TuSpo Borken mit Husen Kimo Fago, Martin Herbold und Jonas Degenhardt ihre Vormachtstellung im Kreis.

Nach fünf Siegen in Folge stand Wiebke Herbold (TB) bereits vorzeitig als Siegerin der Frauen fest. Lediglich beim Efzewiesenlauf in Homberg gab die Studienrätin einen Punkt an Luise Zieba (LC Rotenburg) ab. Ebenfalls nur einen Zähler fehlte Verena Spohr (TB) beim Sieg in der W 30. Ungeschlagen blieb Nicole Ramus (Gei) in der W 40 und gewann beim Panoramalauf in Niedenstein sogar die Gesamt-Wertung der Frauen.

17 Jahre nach ihren Cup-Sieg ist Helga von Bredow (SG Chattengau) jetzt in der W 50 eine feste Größe. Zum sechsten Mal in Folge gewann die Frauen des TuSpo Borken mit Wiebke Herbold, Verena Spohr und Martina Keilbach die Mannschafts-Krone im Kreis.

In den Jugendklassen liefen Paul-Simon Reiß (TuS Fritzlar/U 20) sowie Michelle Kapaun (SCN/U 14) als einzige alle Rennen mit. Das zahlte sich mit den Klassen-Siegen aus. Dagegen gaben Junia Auel (SC Steinatal/U 16) sowie Marvin Brötsch (Gei/U 14) jeweils einen Zähler ab. Die Sieger-Ehrung findet am 20. Januar im DGH in Michelsberg statt.

Ergebnisse

Die Gesamtsieger, M 20: Husen Kimo Fago (TB) 300 P. M 30: Martin Herbold (TB) 300 P. M 40: Stefan Rink (FSV Ersrode) 299 P. M 50: Ralph Hassenpflug (RE) 298 P. M 60: Günter Kistner (Gei) 300 P. M 70: Bernd Knauff (SCN) 300 P.

W 20: Wiebke Herbold (TB) 300 P. W 30: Verena Spohr (TB) 299 P. W 40: Nicole Ramus (Gei) 300 P. W 50: Helga von Bredow (CH) 300 P. W 60: Astrid Zinn (TGW) 300 P.

MJU 20: Paul-Simon Reiß (FZ) 250 P. MJU 14: Marvin Brötsch (Gei) 249 P. MKU 12: Valentin Ochs (SCN) 250 P. MKU 10: Linus Scharf (Gei) 250 P. WJU 16: Junia Auel (SCS) 249 P. WJU 14: Michelle Kapaun (SCN) 250 P. WKU 12: Ilena de Freitas (ESV) 250 P. WKU 10: Kate Fleur Salomon (Gei) 246 P.

Von Lothar Schattner