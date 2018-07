Ingenbleek holt Gold und Silber

Mönchengladbach. Zweimal Gold und einmal Silber: Die Bilanz der Leichtathleten der LG Eder bei den deutschen Meisterschaften der Senioren kann sich einmal mehr sehen lassen. Zumal vom ursprünglich gemeldeten fünfköpfigen Aufgebot nur drei Eder-Jünger in Mönchengladbach am Start waren.

Robert Ingenbleek sicherte sich in der M 55 den Titel im Kugelstoßen und Silber mit dem Diskus, Martin Triebstein siegte im Dreisprung der M 50 überlegen. Absagen mussten Thorsten Kramer (Zerrung) und Ingo Specht (berufliche Gründe).

Robert Ingenbleek lag im Kugelstoßen der M 55 schnell auf Titelkurs. Bereits im zweiten Durchgang hatte er 14,67 Meter vorgelegt – diese Weite hätte schon gereicht, um ganz oben auf dem Treppchen zu stehen. Im vorletzten Versuch stieß der Frankenberger Rechtsanwalt die Kugel aber noch weiter: 14,82 Meter leuchteten auf – neuer hessischer Rekord in dieser Altersklasse und sein erster deutscher Titel im Kugelstoßen im Freien überhaupt. 42 Zentimeter Vorsprung hatte Ingenbleek auf Vizemeister Karsten Schneider (Binz).

Bemerkenswert: Um fast einen Meter hat sich der Werfer innerhalb von nur einem Jahr gesteigert. „Ich habe das Training umgestellt und viel Krafttraining gemacht. Das hat mir den Schub gegeben“, erklärt der Titelträger, der im Diskuswurf mit Silber einen weiteren Erfolg feierte. Gleich seinen ersten gültigen Versuch warf Ingenbleek 47,33 Meter weit. Einzig Olaf Többen (Pulheim, 48,46 Meter) war besser. „Das war meine drittbeste Weite in meiner Laufbahn“, war Ingenbleek mit seiner Leistung zufrieden. Rang sieben im Hochsprung (1,55 Meter) rundete das gute Ergebnis im „Glutofen Mönchengladbach“ für ihn ab.

Im Dreisprung der M 50 wurde Martin Triebstein seiner Favoritenrolle gerecht. Eine Weite über 13 Meter hatte er sich vorgenommen, am Ende wurden es 13,46 Meter. „Ein super Satz“, kommentierte Ingenbleek die Leistung seines Teamkollegen, der die zweitbeste Tagesweite aller Athleten sprang. Nur Matti Herrmann in der M 35 sprang mit 13,73 Metern weiter.

Andreas Linnemann lief in der Vorrunde über die 100 Meter der M 50 in 13,10 Sekunden die achtschnellste Zeit. Im Finale blieb er nach 13,22 Sekunden auf dem achten Platz. Über die 200 Meter kam er nach 26,90 Sekunden auf Rang zehn – es waren jeweils neue Saisonbestleistungen für ihn. „Beachtlich“, fand das Ingenbleek, der mit dem Abschneiden der LG Eder auch im Hinblick auf die deutschen Mannschaftsmeisterschaften zufrieden war, die im September in Baunatal stattfinden.

„Wir haben jetzt drei Monate Zeit, um zu trainieren. Und ich hoffe, dass alle fit sind.“ Ingenbleek selber liebäugelt zudem mit einem Start bei der Senioren-Weltmeisterschaft in Malaga. Meldeschluss ist Mitte Juli.