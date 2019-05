Interesse am Göttinger Frühjahrs-Volkslauf ist ungebrochen

Es ist eines der großen Göttinger Breitensport-Ereignisse: Der alljährliche Frühjahrs-Volkslauf, der am 19. Mai zum 33. Mal ausgetragen wird.

Ab 9 Uhr geht es im Jahnstadion, wo erneut Start und Ziel sind, wieder rund. „Wir haben rund 3400 Voranmelder“, sagt Michael Hesse, der das Event mit Steffen Tiedtke von der Betriebssportgemeinschaft der Sparkasse organisiert. Das meiste bleibt so wie bisher: Volksläufe über fünf und zehn Kilometer, dazu ein Halbmarathon (Start 9.05 Uhr) sowie eine Staffel, bei der fünf Läufer je zwei Kilometer absolvieren. Zudem gibt es den Firmen-Cup und den S-Running-Cup. Die 5- und 10-Kilometer-Läufe werden auch für die „Gö-Challenge“ gewertet. Moderiert wird die Veranstaltung wieder locker-launig von Ex-Zehnkampf-As Frank Busemann und Frank Neuman von „Laufline“.- Nachmeldungen sind am Samstag und Sonntag möglich, so Hesse. Die Start-unterlagen können schon am Samstag von 14 bis 17 Uhr im Jahnstadion abgeholt werden. haz/gsd Foto: HUBERT JELINEK/GSD-NH