Junglöwen zum Siegen verdammt

Die Paarung: Zum ersten Spiel nach der Pause tritt der KSV Hessen Kassel II am Sonntag ab 14.30 Uhr auf dem G-Platz gegen den SC Willingen an. Die Situation: Alles andere als ein Sieg hilft den Löwen im Abstiegskampf nicht weiter. Das Personal: Fehlen werden neben Co-Trainer Sebastian Busch, der zu einem Trainerlehrgang in Grünberg weilt, Marco Heußner und Marvin Feldmann. Die Stimme: „Nach einer starken Vorbereitung wollen wir dem Spiel unseren Stempel aufdrücken und den ersten Dreier im Kampf um den Klassenerhalt einfahren“, sagt Busch. (sdx) Foto: Hedler