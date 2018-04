Kai Boerries holt Speerwurf-Bronze bei Senioren-EM in Madrid

Uslar. Obwohl die Saison der Leichtathleten noch gar nicht so richtig begonnen hat, haben Sportler der LG Solling bereits einige Erfolge eingefahren. Ein Überblick:

Winterlaufserie

Bei der 34. Auflage der Winterlaufserie des PSV Holzminden siegte Hartmut Freise (LGS/SC Bodenfelde) in der Altersklasse M55 über 5,5 Kilometer. Sein Sohn Dennis machte es ihm nach und triumphierte in der U18. Torsten Schulze (LGS/TSV Schönhagen) wurde Zweiter der M40 auf dieser Strecke.

Nachdem Martin Schüler (LGS/TSV Schönhagen) zwölf Mal in Folge das Walken über 5x10 Kilometer gewonnen hatte, siegte er nun über 5x5 Kilometer. In der M70 belegte Klaus Steingräber (LGS/SC Schoningen) über 5x10 Kilometer den ersten Platz.

Hallenmeisterschaft

In Berlin nahm Kai Boerries (LGS/TSV Schönhagen) bei den norddeutschen Hallenmeisterschaften am Speerwurf in der M35 teil. Seine 46,46 Meter sicherten ihm den ersten Platz.

Senioren-EM in Madrid

Boerries startete jüngst auch bei der europäischen Seniorenmeisterschaft in Madrid. Im Kugelstoßen verpasste er mit 11,03 Metern knapp den Endkampf und wurde Neunter. In seiner Paradedisziplin, dem Speerwurf, lief es besser. 46,53 Meter bescherten ihm die Bronzemedaille.

DM in Erfurt

Uwe Landskron (LGS/TSG Uslar) maß sich bei der deutschen Meisterschaft in Erfurt mit der Konkurrenz. In der M55 wurde er Sechster im Hochsprung (1,46) und Siebter mit dem Speer (37,22).

Crossmeisterschaft

Auch bei der Kreis-Crossmeisterschaft in Osterode war die LG gut vertreten. Hier gab es Siege durch Sascha Fenz (LGS/TSV Schönhagen) auf der Mittelstrecke sowie durch Finn Schulze (LGS/TSV Schönhagen/M13) über 1500 Meter und Josipa Juros (LGS/SC Schoningen/W09) über 1050 Meter. Josipas Bruder Marijan wurde Zweiter in der M11 über 1500 Meter, Frederik Otte (LGS/TSV Schönhagen) Dritter der M09 über 1050 Meter.

Sonntag geht’s in Uslar rund

Sonntag findet im Uslarer Solling-Stadion ein Werfer- und Läufertag statt. Die Wettbewerbe beginnen um 11 Uhr mit dem Schlagball der Kinder. Das Hauptprogramm startet eine halbe Stunde später mit Kugelstoßen für die männlichen und Speerwurf für die weiblichen Teilnehmer. Außerdem: Diskus und Speer sowie Läufe bis 5000 Meter. Meldungen nimmt Martin Schüler (Tel.: 0 55 71/71 42) bis Samstag entgegen. Nachmelden ist möglich.