Keller siegt beim Stadtlauf in Neukirchen

Neukirchen. Das war für Husen Kimo Fago (TuSpo Borken) ein Auftakt nach Maß. In 34:13 Minuten gewann der Cupverteidiger das Langstrecken-Rennen über 10 000 Meter der Männer beim 23. Stadtlauf des LTV Neukirchen.

Bereits in der ersten von sechs Runden entlang der Grenff löste sich der 21 Jahre alte Äthiopier nach einem kurzen Abtasten vom Feld und lief beim gleichzeitig ersten Wertungslauf zum Schwalm-Eder-Laufcup 2018 einen deutlichen Vorsprung vor Martin Herbold (TB/34:48) und Jens Quehl (SC Neukirchen/36:14) heraus. Auf den Plätzen unter 42 Starter folgten fast im Sekundentakt Jonas Schindelmann (VfL Marburg/37:22) und Simon Schindelmann (LG Fulda/37:25) sowie Jonas Degenhardt (TB/37:27) und Jonas Ruppert (SCN/37:34).

In 41:37 Minuten bleibt Ralph Hassenpflug (RE) der Spitzenmann in der M 50. Nach einer Verletzungspause ist Bachar Malek (TB/42:58) bereits Zweiter dieser Altersklasse. In 28:08 hatte Günter Kistner (TSV Geismar) die größte Puste über 6250 Meter der Ü 60. Mit 82 Jahren bewältigt Peter Kalbfleisch (VfB Schrecksbach) diese Distanz in bester Haltung in 44:02 Minuten.

+ Start-Ziel-Sieg: Husen Kimo Fago (TB) war in Neukirchen nicht zu stoppen. © Schattner

Bisher trat Sabine Keller (TSV Remsfeld) im heimischen Langlauf lediglich sporadisch auf. Doch in dieser Saison will die Schellbacherin den Cup durchlaufen – und machte Ernst. Mehr als eine Minute betrug ihr Vorsprung vor Marathonläuferin Theresa Koch (TB/27:31) beim Sieg in 26:07 über 6250 Meter der Frauen. „Das ist für mich ein vorgezogenes Geschenk für meine Hochzeit“, sagte eine strahlende Siegerin nach dem Rennen. In 27:58 Minuten führte Sarah Krause (VfL Marburg) vor Verena Spohr (TB/28:16) und Manuela Schmoll (SG Chattengau/28:34) das Verfolgerfeld ins Ziel.

In 15:07 Minuten bleibt Jolina Vaupel (Gei) die heimische Trumpfkarte über 3750 Meter der weiblichen Jugend U 18. In den Nachwuchs-Rennen über 1200 Meter fallen die Zeiten von Ilena de Freitas (ESV Jahn Treysa/4:14) sowie von Michele Kapaun (SC Steinatal/4:27) und Leonie Harle (RE/4:34) ins Auge.

Über die gleiche Distanz der Jungen zeigten Leonard Figge (ESV/4:15) sowie Marvin Brötsch (Gei/4:22) und Valentin Ochs (SCN/4:28) das größte Talent.

Die Klassensieger:

10 000 m: Männer: Husen Kimo Fago (TB) 34:13 Minuten. M 30: Martin Herbold (TB) 34:48. M 40: Jens Quehl (SCN) 36:14. M 50: Ralph Hassenpflug (RE) 41:37. 6250 m: Frauen: Sabine Keller (RE) 26:07. W 20: Theresa Koch (TB) 27:31. W 30: Sarah Krause (VfL Marburg) 27:58. W 40: Sabine Keller (RE) 26:07. W 50: Martina Keilbach (TB) 30:59. W 60: Astrid Zinn (TGW) 49:12.

3750 m: M 30: Jens Decker (BKK) 31:01. M 50: Axel Stuckhardt (SCN) 15:40. M 60: Horst Schäfer (SCN) 18:13. W 50: Regina Dittrich (oV) 22:51. MJU 14: Valentin Ochs (SCN) 17:24. WJU 18 : Jolina Vaupel (Gei) 15:07.

1200 m: MJU 16: Elias Figge (oV) 4:40. MJU 14: Leonard Figge (ESV) 4:15. MKU 12: Jakob Schmidt-Weigand (oV) 4:39. MKU 10: Jonas Immel (SCN) 4:42. MKU 8: Ruben Rother (FS Kirchheim) 5:32. WJU 16: Michelle Kapaun (SCS) 4:27. WJU 14: Ilena de Freitas (ESV) 4:14. WKU 12: Sophia Fröhlich (TB) 4:46. WKU 10: Lea Schmidt-Weigand (oV) 4:53. WKU 8: Milla Fenner (ESV) 6.16.

Von Lothar Schattner