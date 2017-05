Vor dem Kick-Off: Marathon-Stützpunkt Frankenberg startet am 19. Mai

+ Die Marathonmacher aus Kassel und Frankenberg beim Redaktionsbesuch: (von links) Triathlet Tobias Schütte, „Filmer“ Lothar Mann, Stützpunktleiter Martin Isgen im neuen Laufshirt und Organisator Winfried Aufenanger. Foto: Dreier

Frankenberg. Kick-Off für den Marathon-Stützpunkt Frankenberg: Am Montag machte Winfried Aufenanger, der Organisator des Kassel-Marathon, der in diesem Jahr zum 11. Mal stattfindet (vom 29. September bis 1. Oktober), auch in Frankenberg Station.