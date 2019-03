Leichtathletik: Melsungener Luis Andre glänzt mit DLV-Jahresbestleistung im Kugelstoßen

Bei der Mehrkampf-Meisterschaft des Hessischen Turnverbandes in Stadtallendorf erzielte Luis Andre im Kugelstoßen der M 14 (4 kg) die Top-Leistung der Starter der MT Melsungen.

Das tat er mit einer Steigerung auf 14,56 Meter. Mit der neuen DLV-Jahresbestleistung liegt er nun eineinhalb Meter vor Shaun Paul Fritzsche (Zwickau/13,09 m). Zudem trug sich der 1,88 m große Nachwuchs-Athlet nach 8,77 Sekunden über 60 Meter und 4,66 m im Weitsprung als Jahrgangsjüngerer als Vierter im Dreikampf der M 14/M 15 mit 1518 Punkten einmal mehr in die Kreis-Rekordlisten ein.

Etwas im Schatten dieser Ergebnisse stand der Sieg von Nele Schmoll (MT) im Dreikampf der weiblichen Jugend U 18. Nach 4,75 m im Weitsprung sowie 8,90 m im Kugelstoßen (3 kg) noch an zweiter Position liegend stürmte die nordhessische Jugend-Meisterin im Weitsprung im abschließenden 60m-Lauf in 8,52 Sekunden mit 1453 Punkten an die Spitze und schickte Lea Borngräber (TV Weißkirchen/1410) ins geschlagene Feld.

Im Dreikampf der W 14/W 15 lag Vivian Groppe (MT) ebenfalls nach 4,58 m im Weitsprung sowie 7,72 m im Kugelstoßen als Vierte in Lauerstellung und trommelte die abschließenden 60 Meter in 8,01 Sekunden herunter. Dieses war die schnellste Zeit sogar bis hin zu den Frauen und brachten der 14-Jährigen aus Beiseförth mit 1449 Punkten den überlegenen Sieg im Dreikampf vor Antonia Betz (SV Brachttal/1387). (zct)