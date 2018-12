Kugelstoßen und Diskus: Frankenberger Talentschmiede wird aufgelöst

Frankenberg. Lange Zeit waren die Werfer das Aushängeschild der Leichtathleten des TSV Frankenberg. Doch zum Ende des Jahres wird die Gruppe aufgelöst. Der Grund: Der bisherige Trainer Michael Kollmar will zukünftig kürzertreten.

Teilnahmen an deutschen Meisterschaften, Titel auf regionaler und nationaler Ebene, dazu die hochklassig besetzte Werfergala im Mai in Frankenberg: Für all das stand die Werfergruppe des TSV Frankenberg seit Jahren. Eine Erfolgsgeschichte, die bald selber Geschichte ist. „Nach 14 Jahren brauche ich einfach eine Auszeit“, begründet Michael Kollmar, der auch Leiter der TSV-Leichtathletikabteilung ist, seinen Rückzug aus der Trainingsarbeit.

Zuletzt arbeiteten unter ihm Marius Karges, Patrizia Römer und Isabel Kramer, dazu die TSV-Nachwuchshoffnungen Emma Scholl und Malia Siegfried. Karges hatte bereits Anfang Dezember seinen Wechsel zur LG Eintracht Frankfurt bekannt gegeben und hofft, dort auf das Sportinternat gehen zu können. Römer und Kramer werden sich 2019 dem ESV Jahn Treysa anschließen und unter Helmut Schneider trainieren.

Der hatte seit der Neuordnung der dezentralen Stützpunkte im Jahr 2017 bereits die Hammerwerferinnen Eva Kramer und Julia Dengler betreut. Neben dem Hammerwerfen wird Schneider sich nun auch um die beiden Top-Athletinnen aus Frankenberg kümmern. Malia Siegfried und Emma Scholl, beide Nachwuchshoffnungen des TSV Frankenberg im Bereich Mehrkampf, bleiben im Verein und sollen von Heinz und Till Vollmar trainiert werden.

Für Kollmar war es wichtig, dass die Zukunft der Athleten gesichert ist. „Wir wollten die Trainingsgruppe sauber auflösen, sodass es für alle passt. Das ist uns nun gelungen. Wir haben mit Helmut Schneider eine gute Lösung gefunden.“ Der Frankenauer bedauert den Schritt, der aber aus seiner Sicht notwendig sei. „Seit 14 Jahren arbeite als Trainer und habe fast jede Minute Freizeit in den Sport gesteckt. Immer wieder kam die ein oder andere Aufgabe hinzu. Irgendwann wird es dann einfach zu viel.“

Zwar will der 54-Jährige die Trainingsarbeit aufgeben, den Abteilungsleiterposten beim TSV Frankenberg will er aber behalten. Auch im hessischen Leichtathletikverband will Michael Kollmar weiter aktiv bleiben.

Werfergala: Zukunft fraglich

Extrem fraglich ist nach Kollmars Rückzug auch die Zukunft der Werfergala, die bislang zwölf Mal nationale Spitzenathleten im Bereich Kugelstoßen und Diskus nach Frankenberg gelockt hat. Zwar ist laut Kollmar noch keine endgültige Entscheidung gefallen, „aber ich sehe keine großen Chancen, das aufrecht zu erhalten“.

Der Aufwand für die Organisation sei sehr groß gewesen. Um die Athleten nach Frankenberg zu locken, hatte Kollmar immer wieder auf Wettkämpfen die Werbetrommel für die Werfergala gerührt. „Wenn ich jetzt nicht mehr regelmäßig zu Veranstaltungen fahre, macht das glaube ich keinen Sinn mehr“, sagt Kollmar.

Der Abteilungsvorstand des TSV Frankenberg werde hier aber noch abschließend beraten.