LAG-Team feierte Hessenmeisterschaft

Fulda. Zehn Jahre nach dem Einzel-Titel von Thomas Lindner in Bebra-Breitenbach feierte die LAG Wesertal wieder einen Meister-Wimpel bei Hessischen Meisterschaften im Halbmarathonlauf.

In der Domstadt Fulda gewannen Herbert Wilke, Martin Schenker (beide VfL Veckerhagen) und Michael Fiess (TSV Vaake) den Team-Titel der Altersklasse M 50/55. Nach der Addition der Einzelzeiten über 21,1 Kilometer siegten die Wesertaler in 4:16:43 Stunden mit fünf Minuten Vorsprung gegen den PSV GW Kassel. Die anderen Teams aus Dodenhausen und Vellmar lagen weit zurück.

„Der Grund für den Sieg war eine sehr kompakte Mannschaftsleistung“, erklärte Fiess. Bis zur 10 Kilometer-Marke liefen die drei alle auf Sichtweite innerhalb von 30 Sekunden und konnten sich gegenseitig motivieren. Erst danach setzte sich Fiess etwas ab und lief auf dem leicht welligen und kurvigen Rundkurs durch die Stadt und die Fuldaauen in 1:24:19 Stunden zum Vize-Titel in der M 50 hinter dem Berglauf-Meister Lars Breuer (LG Brechen). Den Medaillensatz machte Wilke (1:25:25) dann in der M 55 mit Bronze komplett und Schenker (1:27:07) belegte Rang fünf. (zxb)