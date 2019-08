Langlauf-Meisterschaft: Lea Albert sorgt für frischen Wind

Berg siegt in Borken

Lea Albert (TB) gewann über 5000 Meter der Frauen.

Der Favorit setzte sich durch. In 16:16,71 Minuten gewann Matthias Berg (SC Steinatal) bei der in die nordhessischen Titelkämpfe im Blumenhain-Stadion in Borken eingebetteten Kreis-Langlauf-Meisterschaft der Leichtathleten den Titel über 5000 Meter der Männer.