Langstrecken-Asse aus Vellmar

Florian Engel und Steffen Meinecke dominieren die beiden Distanzen über 19,8 und zehn Kilometer

+ Ganz schnell: Elijah Muth bewältigte die fünf Kilometer unter 20 Minuten.

Hessisch Lichtenau. Der souveräne Sieger auf der langen Distanz beim Nordhessencup-Volkslauf in Hessisch Lichtenau hatte beste Laune. „Das ist hier wirklich eine sehr schöne Strecke“, stellte Florian Engel von der LG Vellmar nach bewältigten 19,8 Kilometern in der Top-Zeit von 1:17,15 Std. fest. Von Anstrengung bei ihm bei den sommerlichen Temperaturen keine Spur, schließlich hatte er im Vorjahr schon den Frankfurt-Marathon in einer Zeit von unter drei Stunden bewältigt.