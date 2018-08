Lara-Noelle Steinbrecher ist doppelte Deutsche Meisterin

Wattenscheid. Das Lohrheidestadion in Wattenscheid wird Lara-Noelle Steinbrecher aus Sebexen, die für den SC Magdeburg startet, so schnell nicht vergessen.

An dem Ort, an dem einst Wattenscheid 09 in der Fußball-Bundesliga seine Gäste empfing, holte sie am Wochenende zwei Titel bei den Deutschen Einzelmeisterschaften der U16-Leichtathleten.

Das erste Gold gewann sie über die 300 Meter. Über diese Distanz war sie als Erste der deutschen Jahresbestenliste und mitteldeutsche Meisterin klare Favoritin. Doch schon im Vorlauf zeigte Steinbrecher, dass sie mit dem Druck umgehen kann. Ihre 39,79 Sekunden waren die schnellste Zeit der drei Vorläufe. Im Finale setzte die Sebexerin sogar noch einen drauf und steigerte sich auf 39,20 Sekunden - neue persönliche Bestleistung! Keine der Konkurrentinnen konnte da mithalten.

Zum Abschluss der Titelkämpfe stand die 4x100-Meter-Staffel auf dem Programm. Im Vorlauf hatte das Magdeburger Quartett (Lara-Noelle Steinbrecher, Anna Mootz, Maira Baumann, Marie Schöbel) mit 47,07 Sekunden kurzerhand den deutschen Rekord um 45 Hundertstel verbessert. Klar, dass also auch im Endlauf die Favoritenbürde bei Lara-Noelle Steinbrecher und ihrem Team liegen würde. Und das gab sich dann auch keine Blöße. In der Reihenfolge Mootz - Steinbrecher - Schöbel - Baumann enteilten die Läuferinnen der Konkurrenz und lagen sich nach dem Zielleinlauf jubelnd in den Armen.

Mit diesem zweiten Erfolg wurde Lara-Noelle Steinbrecher zur einzigen Athletin dieser Wettkämpfe, die in Wattenscheid gleich zwei Goldmedaillen einfahren konnte. Eine herausragende Leistung.

Und schon am Freitag wird es für die Sebexerin erneut ernst. Dann startet sie in Wesel (Nordrhein-Westfalen) bei den deutschen Siebenkampfmeisterschaften. Und nach den zwei ersten Plätzen von Wattenscheid dürfte sie das ziemlich selbstbewusst tun.