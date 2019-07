Lara Steinbrecher überzeugt auch auf internationaler Ebene

Platz fünf für Sebexerin in Aserbeidschan

+ Im 32 000 Zuschauer fassenden Stadion von Baku: Lara Steinbrecher aus Sebexen.

Baku – Eine Woche voller neuer Erfahrungen und Eindrücke liegt hinter Lara Steinbrecher aus Sebexen. Die Leichtathletin vertrat in der Altersklasse U18 die deutschen Farben beim Europäischen Olympischen Jugend-Festival (EYOF), welches in Baku in Aserbaidschan stattfand. Und dort gelang ihr der erste internationale Erfolg.