Lara Steinbrecher wird Fünfte bei U20-EM in Tallinn

Leichtathletik: Sonntag Einsatz in der Staffel

+ © imago images/Beautiful Sports/Tobias Lackner Eine Szene aus dem Vorlauf über die 400 Meter: Lara Steinbrecher neben der Russin Veronika Arkhipova. © imago images/Beautiful Sports/Tobias Lackner

Toller Erfolg für Leichtathletin Lara Steinbrecher aus Sebexen! Sie hat sich am Freitagabend in Tallinn (Estland) den fünften Platz über die 400 Meter bei der U20-Europameisterschaft gesichert.

Tallinn - Sie überquerte die Ziellinie nach 54,42 Sekunden. Schneller waren nur Siegerin Kornelia Lesiewicz aus Polen (52,46), die Britin Mary John (53,06) sowie die Russinnen Veronika Arkhipova (53,41) und Olesya Soldatova (53,89).

Bereits mit dem Erreichen des Endlaufes hatte Steinbrecher, die für den SC Magdeburg startet, ein großes Ziel erreicht. Vater Thomas Steinbrecher: „Alles ab Platz fünf wäre mega.“ Mit dieser Einschätzung sollte er ziemlich gut liegen.

Den Vorlauf hatte Lara Steinbrecher am Donnerstagmittag problemlos gemeistert. Hinter der Russin Arkhipova (53,49) kam sie als Zweite ins Ziel (54,35). Das Halbfinale fand am Nachmittag statt. Und auch diese Herausforderung meisterte sie. 53,85 Sekunden! Platz drei in ihrem Lauf, nur vier Konkurrentinnen waren schneller. Beste Voraussetzungen, um selbstbewusst in den Finallauf zu gehen. Und das tat sie - mit Erfolg!

Nach diesem fünften Platz ist die EM für die Sebexerin allerdings noch nicht beendet. Sie tritt am Sonntagabend noch mit der Staffel an. Im Vorlauf wird sie hier geschont. (Marco Washausen)