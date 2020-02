Laura Hottenrott läuft in Barcelona Norm für EM

Heimische Athleten in Spanien gestartet

+ © privat/nh Grund zur Freude: Kuno und Laura Hottenrott. © privat/nh

Eigentlich kann sich jetzt erstmal zurücklehnen. Die Kasselerin Laura Hottenrott hat am Sonntag in Barcelona die Qualifikationsnorm für die Halbmarathon-Europameisterschaft unterboten. Als 14. in der Frauen-Gesamtwertung kam die 27-Jährige, die für den TV Wattenscheid startet, nach 1:11:56 Stunden ins Ziel.