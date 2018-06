Leichtahtletik-Talent Holly Okuku: Hoffnung auf Olympia

Am liebsten wäre sie jeden Tag im Parkstadion. Holly Okuku trainiert allerdings im Moment nur dreimal in der Woche. Schule und Gesundheit stehen im Vordergrund für die 13-jährige Schülerin des Albert-Schweitzer-Gymnasiums. Dabei zählt die Kasseler Leichtathletin, die für den GSV Eintracht Baunatal startet, zu den großen Nachwuchshoffnungen im heimischen Sport.

Am liebsten wäre sie jeden Tag im Parkstadion. Holly Okuku trainiert allerdings im Moment nur dreimal in der Woche. Schule und Gesundheit stehen im Vordergrund für die 13-jährige Schülerin des Albert-Schweitzer-Gymnasiums. Dabei zählt die Kasseler Leichtathletin, die für den GSV Eintracht Baunatal startet, zu den großen Nachwuchshoffnungen im heimischen Sport. Wir haben sie und ihren Trainer Holger Menne getroffen.

Die Anfänge

„Vor rund vier Jahren habe ich Hollys Mutter gefragt, ob sie ihre Tochter mal bei mir zum Training vorbeischicken möchte“, sagt Holger Menne. Holly kam. Aber vor allem kam sie wieder. Die Schülerin verliebte sich in die Leichtathletik – vor allem in die Sprint- und Sprungdisziplinen. „Es hat mich einfach glücklich gemacht, mich selbst und meine Fähigkeiten kennenzulernen“, erinnert sich die Gymnasiastin an ihre Anfangszeit im Baunataler Parkstadion.

Die Mutter

Als Kleinkind saß Holly oft am Rand der Laufbahn, wenn dort ihre Mutter Florence Ekpo-Umoh trainierte. Die Nigerianerin hatte sich im Frühjahr 1995 in Stuttgart von der nigerianischen Leichtathletik-Nationalmannschaft abgesetzt und war über Umwege nach Kassel gekommen. Nach der Eingürgerung im Sommer 2000 folgten zahlreiche Starts mit der deutschen Staffel-Nationalmannschaft. Wenn man die 40-Jährige heute auf ihre Tochter anspricht, hört man schnell, was der früheren Leistungssportlerin wichtig ist: „Holly hat Talent. Das liegt bei uns in der Familie. Auch mein Vater war ein guter Leichtathlet. Von mir aus kann Holly alle meine Rekorde brechen, aber sie muss gut in der Schule sein.“

+ Erfolgreiche Familienvergangenheit: Hollys Mutter Florence Ekpo-Umoh (links) nach dem Gewinn von WM-Silber in der Staffel zusammen mit Claudia Marx (von rechts), Shanta Ghosh und Grit Breuer in der HNA vom August 2001.

Und Holly? Was denkt der Teenager über die eigene Mutter? „Meine Mutter hat viel erreicht, aber sie ist nicht mein Vorbild. Ich will keinen nachmachen, sondern meinen eigenen Weg finden.“

Die Perspektiven

Und dieser Weg könnte ein recht erfolgreicher werden. Ab Januar wird die zweifache Hessische Meisterin erstmals in der U16-Altersklasse starten. „Dann kommen auch Spezialisierung und nationale Wettbewerbe“, sagt Trainer Holger Menne, der seinen Schützling regelmäßig zum Training abholt und auch wieder nach Hause bringt. Ziel sei es, Okuku in der Region zu halten. Ein erster Sponsor aus Lohfelden sei bereits gefunden, weitere Förderer werden noch gesucht.

„Ich will sprinten, und es am liebsten bis zu den Olympischen Spielen schaffen“, sagt Holly Okuku über ihre eigenen Perspektiven. Bevor sie ab dem Winter auch über 100 Meter starten wird, stehen bisher 9,86 Sekunden über 75 Meter und 1,62 Meter im Hochsprung zu Buche. Letzterer dient vor allem als Ausgleich, wenn es im Sprinttraining mal nicht so läuft.

Und auch sonst ist Vielseitigkeit angesagt. „Montags tanze ich HipHop bei Body & Soul. Wir waren sogar schon im Staatstheater“, sagt die 1,78 Meter große Okuku, die auch in den Sommerferien an ihrem Training festhalten will. Im September stehen dann die Hessischen Mannschaftsmeisterschaften auf dem Programm. Podestplätze stehen dabei voll im Fokus.