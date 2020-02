16,33 Meter im Kugelstoßen: Luis Andre weiter in Rekordlaune

Kräftig trumpften die Leichtathleten der MT Melsungen zum Ende der Hallen-Saison auf.

Allen voran Luis Andre als Gaststarter der Meisterschaft der Region Mitte in Stadtallendorf. Der Melsunger Gesamtschüler verbesserte in der Herrenwaldhalle den Kreis-Rekord im Kugelstoßen der M 15. Nach 16,06 m im Dezember sowie 16,17 m bei der Landes-Meisterschaft in Hanau wuchtete der Schützling von Alwin Wanger die Vier-Kilo-Kugel auf 16,33 m und baute mit dieser Leistung seine Spitzen-Position im DLV vor Georg Harpf (MTV Ingolstadt/15,45 m) auf einen Meter aus.

Seine Fortschritte dieses Winters demonstrierte Jean Heilmann im Feld der Jüngsten und blieb sowohl über 50 Meter (7,65 s) als auch über 800 Meter (2:41,56) der M 11 jeweils vor dem Sieger der Region Mitte, Joris Kleinmann (VfL Marburg), siegreich. Im Hochsprung der Frauen war Merle Hinz (Guxhagen/LAV Kassel) mit 1,56 m allein auf weiter Flur und überzeugte als Dritte im Kugelstoßen mit 10,67 m (4 kg).

Beim Sportfest des BV Teutonia Lanstrop in der Helmut-Körnig-Halle in Dortmund sprintete Vivian Groppe in 7,97 Sekunden unter 22 Starterinnen an die Spitze über 60 Meter der weiblichen Jugend U 18 und steht nach ihrer persönlichen Bestzeit in 59,10 Sekunden über 400 Meter vor dem Durchbruch in den 58-Sekunden-Bereich. Nele Schmoll gewann mit einer Steigerung auf 27,27 Sekunden vor Marlene Fenster (Moerser TV/27,50 s) die 200 Meter der U 18. (zct)