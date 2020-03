Basilius Balschalarski sichert sich den 21. nationalen Meistertitel

Basilius Balschalarski (TuSpo Borken) bleibt auf Erfolgskurs. Der Sieg im Speerwerfen der M 70 (500 g) bei der Deutschen Senioren-Winterwurf-Meisterschaft im Steigerwald-Stadion in Erfurt ist für den vormaligen Senioren-Europameister im Zehnkampf bereits der 21. Meisterwimpel im DLV.

Wie so oft hing der Erfolg am seidenen Faden. Bereits im zweiten Durchgang ging Helmut Hessert (TSV Mainz) mit 37,25 m in Führung. Doch der pensionierte Fahrlehrer aus Melsungen behielt die Nerven, konterte mit 37,83 m den Rhein-Pfalz-Meister aus, und bestätigte mit einem weiteren Wurf von 37,30 m diese Weite. Da sind die Bronzeränge in 11,45 Sekunden über 60 Meter Hürden sowie mit 2,30 m im Stabhochsprung eine erfreuliche Zugabe.

Axel Dimmel aus Guxhagen (Bayer Leverkusen), mit 2,10 m Kreisrekordhalter im Hochsprung der Männer, gewann mit 5,52 m die in die Wettkämpfe integrierte Deutsche Senioren-Hallen-Meisterschaft im Weitsprung der M 55. Und fügte mit 1,64 m noch einen vierten Platz im Hochsprung hinzu.

Für Bernd Gabel (MT), aktuell der beste Hürdenläufer der M 60 in Hessen, reichten unter der DLV-Elite 12,08 Sekunden zum neunten Platz. Mit 2,70 m kam der Justizangestellte im Stabhochsprung bis auf drei Zentimeter an der Kreis-Rekord heran und wurde Siebter.

Edelmetall schaffte Carmen Krug (SSC Vellmar) mit 30,84 m als Dritte im Diskuswerfen der W 50 (1 kg). Im Hammerwerfen verkaufte sich die Management-Assistentin aus Zella als Fünfte mit 39,48 m (3 kg) unter Wert. (zct)