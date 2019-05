Kirschners fuioser Tempolauf zu Silber

Kassel - Der Sieg von Franka Scheuer (TSV Remsfeld) im Hammerwerfen (3 kg) überstrahlte die Erfolge der heimischen Nachwuchs-Athleten bei der Hessischen Meisterschaft der U 18 in Kassel.

Bereits im ersten Durchgang markierte die Theodor-Heuss-Schülerin aus Dillich mit einer Steigerung auf 49,59 m die Siegesweite und kann bereits zu Saisonbeginn das Ticket für die Deutsche Jugend-Meisterschaft in Ulm buchen. Weitere Endkampf-Platzierungen der Mädchen erreichten Ella Gleim (MT) in 26,73 Sekunden als Siebte über 200m sowie Lene Portmann (TB) mit 39,64 m als Sechste im Hammerwerfen.

Fünf Vize-Meisterschaften gab es für die männliche Jugend im Auestadion zu feiern. Über eine Stadionrunde lief Paul Kirschner (TuSpo Borken) in 51,66 bis auf zwei Zehntelsekunden an den Sieger Robin Pfahls (TV Gelnhausen/ 51,46 s) heran. Stark der Auftritt von Mittelstreckler Nick Frölich (KSV Baunatal). Nach dem vierten Platz über 800 Meter (2:02,72) erkämpfte der 16-Jährige aus Ermetheis als Zweiter über 1500m in 4:15,50 Minuten mit Bastian Mrochen (LG Reinhardswald/4:13,34) einen nordhessischen Doppelsieg.

Leistungen auf DLV-Niveau boten die Werfer - und mussten dennoch als jeweilige Zweite einem Konkurrenten den Vortritt lassen. Im Kugelstoßen (5 kg) steigerte sich Fabian Feldmann (RE) auf 14,95 m und ist mit 53,54 m im Diskuswerfen (1,5 kg) jetzt Achter im DLV. Lasse Gundlach (ESV Jahn Treysa) nimmt mit 66,33 m den vierten Platz auf Bundesebene ein. Dieses ist für beide Athleten die Norm für Ulm.

Der vierte Rang von Lucas Natusch (RE) in 11,52 Sekunden über 100 Meter zählt zu den Überraschungen dieser Titelkämpfe. Weiterhin erreichte Leonas Adam (ESV, 5. in 11,62 s) das Finale der schnellsten hessischen Nachwuchs-Sprinter. (zct)