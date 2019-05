Kirschners furiose  Stadionrunde zum Titel

Baunatal - Mehr als ein Dutzend Titel erkämpften die Leichtathleten des Schwalm-Eder-Kreises beim ersten Teil der Nordhessischen Meisterschaft im Parkstadion in Baunatal. Besonders die Mittelstreckler und Staffeln trumpften auf.

Mit einer Steigerung auf 53,84 Sekunden gewann Paul Kirschner (TuSpo Borken) die 400 Meter der männlichen Jugend U 18. Dieses war die Tages-Bestzeit über die Stadionrunde bis hin zu den Männern. Als Erste der weiblichen Jugend U 20 in 64,11 unterbot Lynn Olson (MT) ihre letztjährige Bestzeit um mehr als zwei Sekunden.

Zuvor überzeugten die Talente der MT über 300 Meter der U 16. Hochmotiviert lief Niclas Dittmar in 40,53 Sekunden ebenso in die Top-Zehn des bundesdeutschen Nachwuchses wie Vivian Groppe in 42,29 als Erste der W 15. Hinter der DLV-Jahres-Bestzeit laufenden Holly Okuku (GSV E. Baunatal) unterbot Josephine Otto (Bad Zwesten/ LAV Kassel) in 43,03 Sekunden als Zweite der W 14 ebenfalls den bisherigen DLV-Spitzenwert von Leonie Hettenhausen (TSV Rudow/43,75 s).

In 4:32,32 Minuten erkämpfte Lorenz Funck (MT) im Dauerregen über 1500 Meter der Männer die dritte Position. Noch schneller war Nick Frölich (Ermetheis/KSV Baunatal) in 4:28,96 Minuten in der U 18 unterwegs. Senioren-Titel über 1500 Meter gingen an die Obervorschützer Michael Imming (M 45/ 4:55,38) sowie Martin Biskamp (M 65/5:58,82). Über 400 Meter erweiterten Martin Herbold (Homberg/LT Kassel/M 30: 55,49 s) sowie Olaf Hentschke (TB/M 55: 64,64 s) ihre Titelsammlung.

Trotz regennasser Bahn imponierten die Männer des ESV Jahn Treysa über 4mal 100m mit Noah Simon Schäfer, Daniel Malychin, Timo Beckmann und Anton Umbach in 45,48 Sekunden mit der schnellsten Zeit und gehen nun zuversichtlich bei der Landes-Meisterschaft in Groß-Gerau an den Start.

Das standen die MT-Sprinterinnen Nele Schmoll, Vivian Groppe, Ella Gleim und Sophia Hog nicht nach und schlugen in 51,13 Sekunden die StG Baunatal (51,88 s) sowie die LG Eder (52,5 s). In den siegreichen Formationen der SG Hessen Nord waren neben Paul Kirschner und Claudius Trebing vom TuSpo Borken auch die Remsfelder Lucas Natusch, Fabian Feldmann und Janik Meyfarth vertreten.(zct)