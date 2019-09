Kreissparkassencup mit 27 Mannschaften im Melsunger Waldstadion

Leichtathletik

+ © Lothar Schattner Im Sprint eine Bank: Sophia Hog. © Lothar Schattner

Melsungen – 27 Mannschaften - zwei mehr als ein Jahr zuvor - haben für den 32. Kreissparkassencup der Leichtathleten am Samstag ab 11.45 Uhr im Waldstadion in Melsungen gemeldet und streiten in vier Klassen um den Sieg.