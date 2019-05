Lorenz Funck ringt auf der Zielgeraden Elias Jargon nieder

Melsungen – Zu einem Langlauffest gestaltete sich der 50. Bartenwetzer-Volkslauf der MT Melsungen und gleichzeitig zehnte Durchgang des Nordhessencups mit Start und Ziel im Waldstadion.

Mit 505 Startern registrierte das von Joachim Ossig und Rene Wildner angeführte Organisationsteam die beste Beteiligung seit 2010. 20 Klassen-Siege blieben im Schwalm-Eder-Kreis.

In 17:17 Minuten gewann Lorenz Funck (MT) unter 190 Starter die Gesamt-Wertung über fünf Kilometer der Männer. Gemeinsam mit Elias Jargon (ASC Darmstadt/17:19) tauchte der 22 Jahre alte Industriemechaniker am Tor zur Stadionrunde auf und rang in der Zielkurve den Südhessen um zwei Sekunden nieder. Bereits am Vormittag hatte Funck bei der Hessischen Meisterschaft im Auestadion in 16:08,11 Minuten über 5000 Meter den zehnten Platz.

Mit Rene Hördemann (TSV Spangenberg/4. in 17:51) sowie Daniel Blumenstein (MT/6. in 18:37) liefen weitere heimische Athleten unter die ersten Acht. Als Gesamt-Zehnter in 19:17 Minuten gewann Dirk Winter (TSV Geismar) die M 45 und bezwang dabei den in der Laufserie führenden Jerry Schmitto (LG Kaufungen/19:36). Henning Meinecke (MT) überquerte in 21:28 Minuten als Dritter der M 30 die Ziellinie. In 23:26 Minuten lief Schwimmerin Anna Lena Kaiser (MT) vor W 50-Siegerin Annette Wenderoth (MT/23:48) die schnellste Zeit der Frauen.

Unter sechs Klassen-Siegen über zehn Kilometer ragt Christoph Möller (MT) in 37:18 Minuten als Erster der M 30 heraus. Cara Brede Ungedanken) bleibt in der Erfolgsspur der Frauen und landete in 44:54 Minuten nach Körle den nächsten Sieg in der W 20. Damit führt die BWL-Studentin weiterhin überlegen die Serien-Wertung in dieser Klasse an. Nach Warburg absolvierte Nicole Ramus (Gei) als Erste der W 45 in 46:36 erst ihr zweites Rennen.

Im Langstrecken-Rennen über 19 Kilometer blieben neben Norman Vogt (MT/M 40: 1:26:48) auch Manfred Fust (TuSpo Borken/M 70: 1:55:24) sowie Antje Hollstein (Guxhagen/W 55: 1:51:45) in ihren Altersklassen siegreich. In 1:39:22 Stunden war Renee Cote (Melsungen) die schnellste Frau.

In den großen Starterfeldern in den Nachwuchs-Rennen über 1000 Meter ragen neben den jeweils in 3:26 Minuten einkommenden MT-Talenten Linus Schopf und Jean Heilmann Alessia Oglialoro (MT/3:38) sowie Hanna Augustin (TSV Jahn Gensungen/3:49) als jüngste Siegerin des Tages heraus.(zct)