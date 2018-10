Luis Andre knackt die 16-Meter-Marke im Kugelstoßen

ASCHAFFENBURG. Auch beim letzten Wettkampf der Saison setzte Luis Andre (MT, M 13)) seine beeindruckende Rekordjagd fort.

Im letzten Versuch des Kugelstoßens steigerte der Melsunger Gesamtschüler beim Werfertag der DJK Aschaffenburg den Landes-Rekord mit dem Drei-Kilo-Gerät auf 16,30 m. Damit ist der Schützling von Trainer Alwin Wagner der erste seit 70 Jahren Leichtathletik in Hessen, der in diesem Alter die 16-Meter-Marke übertraf. Zugleich verbesserte sich Andre, der im Diskuswerfen 49,11 m erreichte, an die zehnte Position der Ewigen Bestenliste des DLV und führt die aktuelle Rangliste mit mehr als zweieinhalb Meter Vorsprung vor Fynn Schneider (TV Rödersheim/13,61 m) an.

Mit 44,56 m im Hammerwerfen der Frauen (4 kg) bestätigte Isabel Weitzel (ESV Jahn Treysa) ihre fünfte Position in Hessen. Mit Siegen im Kugelstoßen (3 kg: 8,79 m) sowie im Diskuswerfen (1 kg: 20,64 m) der W 15 bewies Nele Schmoll (MT) ihr Mehrkampf-Talent und verdrängte Luzie Aschenbrenner (TSV Remsfeld) von der Spitze der Kreis-Bestenliste.(zct)