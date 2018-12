Luis Andre setzt das Glanzlicht in Erfurt

ERFURT. Luis Andre (MT) erzielte die Top-Leistung der Starter der MT Melsungen beim Hallen-Meeting der Leichtathleten in Erfurt.

Mit fast vier Metern Vorsprung vor Tom Recke (Weimar/11,61 m) gewann der kürzlich trotz seiner 13 Jahre in den D-Kader des Hessischen Leichtathletik-Verbandes berufene Melsunger das Kugelstoßen in seiner Altersklasse und kam mit 15,42 m bis auf elf Zentimeter an seinen Kreis-Rekord heran. „Technische Fehler verhinderten eine 16-Meter-Weite“, sagte Trainer Alwin Wagner und richtet mit seinem Schützling jetzt den Blick auf das Vorweihnachts-Kriterium in Stadtallendorf.

In 8,22 Sekunden gewann Sophia Hog den 60-Meter-Sprint der Frauen. 2:43,47 Minuten reichten Lynn Olson zum Sieg über 800 Meter. Mit neuen Bestzeiten trumpften Ella Gleim (8,20 s) und Nele Schmoll (8,25 s) in den Vorläufen über 60 Meter der W 15 auf. Doch als Vierte und Fünfte in 8,27 s bzw. 8,31 s konnten sie im Finale diese Zeiten nicht wiederholen.

Besser aufgelegt war Fabio Oglialoro und verbesserte in 2:55,76 Minuten den Kreis-Rekord über 800 Meter der M 9 um fast sieben Sekunden. Zu kämpfen hatte Schwester Alessia als Vierte über 800 Meter der W 12 in 2:52,03 Minuten. Mit 5,43 m stellte Greta Andre im Kugelstoßen der W 10 eine Kreis-Bestleistung auf. (zct)