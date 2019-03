Luise Zieba Deutsche Vize-Meisterin über 3000m

Halle/Saale - Vier Silbermedaillen erkämpften die Alterssportler des Schwalm-Eder-Kreises bei der Deutschen Senioren-Hallen-Meisterschaft sowie der Deutschen Senioren-Winterwurf-Meisterschaft in Halle an der Saale.

Als Zweiter mit 2,40 m im Stabhochsprung der Altersklasse M 70 erweiterte Basilius Balschalarski (TuSpo Borken) seine umfangreiche Medaillensammlung um eine weitere Vize-Meisterschaft und zog bei gleicher Höhe wie der Sieger Dieter Langenbach (CVJM Siegen) lediglich durch die Fehlversuchsregel den Kürzeren.

Im Speerwerfen schrammte Balschalarski als Vierter mit 36,21 m (500 g) knapp an einer Medaille vorbei. Dazu nahm Bernd Gabel (MT) in 11,64 Sekunden dem Borkener den Kreis-Rekord über 60 Meter Hürden der M 60 ab. Diese Zeit reichte für den Melsunger ebenso zum siebten Platz in der M 60 wie 2,50 m im Stabhochsprung und 4,22 m im Weitsprung.

In 11:04,63 Minuten lief Luise Zieba (MT) die schnellste Zeit in diesem Winter über 3000 Meter der Altersklasse W 35. Dennoch fehlten der Vorjahressiegerin als Zweite hinter Katharina Schäfers (TuS Deuz/10:57,18) mehr als sieben Sekunden zu einer erfolgreichen Titelverteidigung.

Carmen Krug (Zella/SSC Vellmar gab als jeweilige Vize-Meisterin im Diskwerfen (1 kg: 31,44 m) sowie im Hammerwerfen (3 kg: 41,38 m) einen erfolgreichen Einstand in der Altersklasse W 50. Hinter Ellen Weber (MTG Mannheim/12,30 m) fehlten als Vierte im Kugelstoßen (3 kg: 12,15 m) 15 Zentimeter an den Medaillenrängen. Wegen Leistenbeschwerden musste Senioren-Weltmeisterin Jutta Pfannkuche (MT) ihren Start im Hochsprung absagen.(zct)