Ein Zentimeter Vorsprung reicht Nils Kollmar für Bronze

Erding. Die Werfer des TSV Frankenberg haben sich auch bei den süddeutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Erding in guter Verfassung präsentiert.

Patrizia Römer (Kugelstoßen) und Isabell Cramer (Diskus) holten sich Silber, Nils Kollmar (Diskus) kam auf Rang drei.

Nils Kollmar war im Diskuswerfen der Männer Siebter der Meldeliste, zeigte aber bereits am Dienstag in Eppstein mit 54,95 Metern aufsteigende Form. Es kam zu einem spannenden Wettkampf zwischen Christian Zimmermann (Kirchheimer SC), Michael Salzer (TG Nürtingen), Lukas Koller (LG Stadtwerke München) und Kollmar. Nach drei Versuchen lagen alle vier Athleten einen Meter auseinander. Dann setzte sich Zimmermann ab und schleuderte die Scheibe auf 56 und im fünften Versuch auf 58,37 Meter.

Dahinter dahinter blieb es spannend. Salzer sicherte sich mit 56,01 Metern Rang zwei, Kollmar lag vor dem entscheidenden sechsten Durchgang auf dem undankbaren vierten Platz, Koller hatte sich nach dem Versuch nicht mehr steigern können und lag mit 54,80 Metern auf Rang drei. Das war die Chance für den Ellershäuser: Der Mathematikstudent schleuderte das Gerät weit. Es dauerte lange, bis die optische Messung das Ergebnis auswarf – 54,81 Meter. Mit einem Zentimeter Vorsprung sicherte sich Kollmar Bronze.

Isabel Cramer konnte von Anfang die hoch eingeschätzte Konkurrenz mit 40,77 Metern im Griff halten – doch mit Hanna Kaiser (Bernkastel/Wittlich) trat eine Athletin ins Rampenlicht, die bisher noch nicht in Erscheinung getreten war. Sie gewann mit deutlicher Verbesserung ihre Bestleistung auf glatt 43 Meter.

Doch Cramer warf mit ihrer ganzen Routine im fünften Versuch 42,09 Meter – das zweitbeste Ergebnis ihrer Karriere sprang am Ende dabei heraus. „Der Druck ist nun weg, die Qualifikation für die Europameisterschaft hat sie zwar leider knapp verpasst, aber jetzt wirft sie wieder unverkrampft und locker“, sagte Trainer Michael Kollmar. Der Nominierungszeitraum für die Europameisterschaft endete am 17. Juni, Cramer fehlten lediglich 1,33 Meter zur Nominierungsweite von 45 Metern.

Im Kugelstoßen der Frauen war Alina Kenzel die Favoritin. Sie hatte bei der Werfergala in Frankenberg erstmals die 18-Meter-Linie überboten und siegte auch in Erding souverän mit 17,94 Metern. Genauso souverän ließ Patrizia Römer dahinter nichts anbrennen. Gleich ihr erster Versuch landete über der 14-Meter-Marke, damit war ihr Silber nicht zu nehmen. Im fünften Versuch landete sie ihre Tagesbestleistung von 14,83 Metern – die drittbeste Weite ihrer Karriere. Ihr Saisonhöhepunkt sind die Deutschen Juniorenmeisterschaften, die am Wochenende stattfinden. „Patrizia ist athletisch top-fit und die Kraftwerte stimmen. Die Woche wird ein wenig an der Technik gefeilt, dann ist sie gut vorbereitet“, ist Michael Kollmar optimistisch. (nh)