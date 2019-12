Nele Schmoll knackt Rekordmarke beim Melsunger Hallen-Meeting

Der Meeting-Rekord von Nele Schmoll (MT) stand im Blickpunkt des 12. Dr. Friedrich-Stracke-Hallensportfests der MT in der Stadtsporthalle in Melsungen.

Nach 5,02 m im Weitsprung steigerte sich die Athletin im Kugelstoßen auf 10,53 m (3 kg) und sprintete die 50 Meter in 7,17 Sekunden. Damit verbesserte die 16-Jährige die Bestmarke von Katharina Wagner (1379) auf 1547 Punkte und gewann vor Melina Steklow (TV Friedrichstein/1294) den Dreikampf der weiblichen Jugend U 18. Mit 1343 Zähler wiederholte Nele Grenzebach (MT) ihren Vorjahressieg bei den Frauen.

Yannick Schleider (MT/1604) erzielte die höchste Punktzahl in den Männer- und Jugend-Dreikämpfen. In 6,59 Sekunden sprintete der 18-Jährige die schnellste Tageszeit über 50 Meter und steigerte im Weitsprung seine Freiluft-Bestleistung um 18 Zentimeter auf 6,31 m. Im Kugelstoßen (6 kg: 9,18 m) gibt es Nachholbedarf. 1430 Punkte reichten Laurin Pöppe (MT) zum Sieg im Männer-Feld. Bestens gerüstet für die Hessische Senioren-Meisterschaft in der Herrenwaldhalle in Stadtallendorf zeigten sich Jutta Pfannkuche (MT/W 60/1552), Bernd Gabel (MT/M 60/1639) und Basilius Balschalarski (TuSpo Borken/M 70/1817).

Nicht nur der starke Arm im Kugelstoßen (4 kg: 15,61 m), sondern auch seine Leistungen über die 50 Meter (7,72 s) und im Weitsprung (4,52 m)brachte Luis Andre (MT) auf die Siegerstraße der M 14. Mit 1045 Punkten in der M 12 tritt Jakob Schmidt-Weigand (TSV Gilserberg) in die Fußstapfen seines Vaters Christian, der in seiner Jugend als Mehrkämpfer aktiv war.

Anne Kellner (TSV Altmorschen) ist die Überraschung bei den Schülerinnen. 1209 Punkte sind der Bestwert unter sechs Starterinnen (W 15). 131 Zähler Vorsprung arbeitete Lilly-Katharina Siebert (TSV Spangenberg/1192) in der W 13 vor Alessia Oglialoro (MT/1061) heraus. Bei den Jüngsten ragen die MT-Talente Jean Heilmann (M 10/763) und Mia Barth (W 11/823) heraus.(zct)