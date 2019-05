Niclas Dittmar avanciert zum Sprinterkönig

Bad Sooden-Allendorf - Die Asse der MT Melsungen stachen bei der Nordhessischen Jugend-Meisterschaft der Leichtathleten U 16 in Bad Sooden-Allendorf.

Zum Auftakt stürmte Niclas Dittmar in 12,30 Sekunden an die Spitze über 100 Meter der M 14 und revanchierte sich gegenüber Maximilian Lapp (LG Alheimer/12,41 s) für die Niederlage unterm Hallendach. Noch größer war sein Vorsprung in 41,55 als Sieger vor Elias Botte (48,36 s) über 300 Meter. Zweite Plätze erkämpften Maximilian Hartmann in 2:37,69 Minuten über 800 Meter sowie Kilian Krah mit 5,19 m im Weitsprung.

Noch besser standen die Melsunger Mädchen da. Im Vorlauf über 100 Meter steigerte Vivian Groppe die hessische Jahres-Bestleistung der W 15 auf 12,25 Sekunden und musste dennoch im Finale in 12,48 der hessischen Hallen-Meisterin Carolin Schlung (SSC Bad Sooden-Allendorf/12,39 s) den Vortritt lassen. Dafür hielt sie sich in 41,38 als Siegerin über 300m schadlos. Zudem standen Linnea Hinz (Guxhagen/ LAV Kassel/4. in 13,03 s) sowie Alicia Stehl (TSV Gilserberg/6. in 13,46 s) im Sprint-Finale.

Während der Sieg von Josephine Otto (Bad Zwesten/LAV) mit 5,48 m im Weitsprung der W 14 durchaus zu erwarten war, hatte Trainer Bernd Feldmann den Erfolg von Rachel Losenhausen (TSV Remsfeld/1,44 m) im Hochsprung der W 14 nicht auf der Liste. Im Silberglanz schmückten sich Maybritt Böttcher (MT/2:40,17) über 800 Meter und Linnea Hinz in 12,99 Sekunden über 80 Meter Hürden jeweils in der W 15 sowie Josephine Otto in 12,50 Sekunden über 100 Meter der W 14. Zudem standen Hinz und Otto in der siegreichen 4 x 100-Meter-Staffel des LAV Kassel. Als Dritte der W 15 mit 1,53 m ist Alicia Stehl derzeit die beste Hochspringerin im Schwalm-Eder-Kreis. (zct)