Pfannkuche gewinnt bei Senioren-Weltmeisterschaft Goldmedaille im Hochsprung

Strahlende Siegerin: Jutta Pfannkuche (MT), hier bei ihrem Freiluft-Titel, holte Gold in Polen.

Jutta Pfannkuche (MT Melsungen) hat Gold geholt: Die Schwarzenbergerin setzte aus heimischer Sicht das Glanzlicht bei den Hallen-Weltmeisterschaften der Senioren in Polen.

Insgesamt waren mehr als 4000 Sportler aus 88 Nationen am Start. Pfannkuche, die bereits bei der Freiluft-WM 2018 in Spanien den Titel im Hochsprung der W 60 gewonnen hatte, setzte sich erneut durch. Mit ihrer guten Technik meisterte die MT-Athletin 1,34 Meter im ersten Versuch und machte sich somit wenige Tage vor ihrem 61. Geburtstag selbst ein schönes Geschenk. Da mussten sich Elisabeth Wisniewski (LG Rodgau) und die Britin Teresa Eades (beide 1,31 m) geschlagen geben.

Zwei Top-Platzierungen gelangen Luise Zieba (MT) in der W 35. Die Spangenbergerin wurde bei ihrem ersten WM-Start über 3000 m Zehnte in 11:02,23 Minuten. Nach 1000 Metern in 3:35 Minuten hatte sie sogar auf Rekordkurs gelegen, musste dann allerdings ihrem Anfangstempo Tribut zollen.

Anschließend war die 37-Jährige als Neunte beim 8 km-Crosslauf beste Deutsche. Pech hatte Zieba, dass sie in der dritten Runde über eine Wurzel stolperte und hinfiel. Die Ausdauer-Spezialisten bis sich schließlich in 34:04 Minuten durch.

Von Lothar Schattner