Leichtathletik-Senioren haben EM-Medaillen fest im Visier

4926 Leichtathleten aus 43 Nationen haben für Europameisterschaft der Senioren in Venedig gemeldet. Zehn nordhessische Alterssportler (3/7) sind südlich der Alpen noch bis zum 15. September vertreten und haben Medaillen fest im Visier.

Mit Tatjana Schilling (TSV Korbach) im Siebenkamp) sowie Jutta Pfannkuche (MT Melsungen/Hochsprung) sind auch die Senioren-Weltmeisterinnen von Malaga 2018 dabei. Doch beide Athletinnen wurden im Vorfeld von Verletzungen geplagt und gehen die Wettkämpfe nun mit der gebotenen Vorsicht an.

Zusätzlich zu dem am Samstag beginnenden Siebenkampf sucht die im Seniorensport international dekorierte Tatjana Schilling ihre Chance über 400 Meter sowie im Weitsprung und im Kugelstoßen. Erstmals ist Sandra Morchner (Laufteam Kassel) bei den kontinentalen Titelkämpfen dabei und strebt nach den Rekordläufen dieser Saison den großen Wurf über 5000 Meter der W 45 an.

Im März gewann Mike Bornschein (KSV Baunatal/M 45) in Torun (Polen) Bronze mit der DLV-Mannschaft im Crosslauf und möchte an der Adria diesen Erfolg wiederholen. Die Endkämpfe sind das Ziel von Carmen Krug (SSC Vellmar) im Diskuswerfen und im Hammerwerfen der W 45 sowie von Regina Machner (KSV Baunatal) im Hochsprung und im Speerwerfen der W 65. Medaillen kann Ute Mackenroth (RKV Bebra) in den Wurf-Disziplinen W 70 erreichen. Sie hat für alle fünf Wettbewerbe gemeldet.