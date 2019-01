TSV Gilserberg bejubelt Staffelsieg bei den Kreismeisterschaften

Leichtathletik

+ © Lothar Schattner Hatten in der Staffel die Nase vorn: die U 14 des TSV Gilserberg mit (von links) Asiy e Arslan, Nele Zülch, Hannah Wurmbäck und Mira Kuchar. © Lothar Schattner

Melsungen – Jacob Thomä (LTV Neukirchen) erzielte die Top-Leistung der Jungen bei der Kreis-Hallen-Meisterschaft der Leichtathleten U 14 und U 12 in Melsungen. Bei seinem ersten Wettkampf in der M 11 steigerte der Zehnjährige im Hochsprung den Kreis-Rekord von Alexander Ludwig 1,45 m und führt damit die bundesdeutsche Nachwuchs-Bestenliste an.