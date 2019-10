Vivian Groppe bricht Meeting-Rekord in Hamburg

Hamburg – Vivian Groppe (MT) hat beim größten deutschen Nachwuchs-Sportfest der Leichtathleten in Hamburg den Meeting-Rekord über 100 Meter der W 15 geknackt.

Im Finale verbesserte die Deutsche Vize-Meisterin über 300 Meter trotz eines störenden Seitenwindes die 39 Jahre alte Bestmarke von 12,44 auf 12,38 Sekunden. Und ließ bei ihrem Sieg Nane Maaß (SV Eutin/12,95 s) sowie Julia Sophia Fitza (SG Kronshagen/13,04 s) keine Chance.

Vereinskamerad Luis Andre (M 14) - erst einen Tag zuvor von einer Studienfahrt aus Rom zurückgekehrt - knöpfte mit 15,44 m im Kugelstoßen (4 kg) knöpfte dem Finnen Konsta Tynkkynen (Tampere/12,13 m) sowie Jack Foß (LG Lüneburg/11,75 m) jeweils mehr als drei Meter ab. Tags darauf reichte im Diskuswerfen (1 kg) trotz Kälte und Regen ein Sicherheitswurf von 41,65 m ebenfalls zum Sieg.

Zum Saisonende kommt Maybritt Böttcher (MT) so richtig in Schwung und verwies in 2:32,09 Minuten als Zweite über 800 Meter der W 15 Laura-Marie Brockmann (LG Osnabrück/2:32,68) auf den dritten Platz. Bei acht Vorläufen imponierte Jean Heilmann (MT) in 7,85 Sekunden als Zweiter über 50 Meter der M 10 und wiederholte in 7:21,79 Minuten diesen Rang auch über 2000 Meter.

Weitere Ergebnisse, M 11, 50 m: Linus Schopf 8,35 s: 800 m: Linus Schopf 2:49,91. Schlagball: Aaron Wicke 34,50 m. (zct)