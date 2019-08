Vivian Groppe glänzt über 200 Meter

Bebra – Als Siegerin in 25,64 Sekunden lief die noch der W15 angehörende Vivian Groppe (MT Melsungen) beim Abendsportfest der LG Alheimer in Bebra über 200 Meter der weiblichen Jugend U 18 eine Klassezeit.

Mit dieser Leistung verbesserte sich die DLV-Zweite über 300 Meter der W 15 in Hessen in der U 18 an die siebte Position und übernahm vor Maike Schuster (LAV Kassel/25,78 s) die Spitze in Nordhessen.

Souverän marschiert Werfer-Hoffnung Luis Andre (MT) durch die Saison und gewann neben der DLV-Jahres-Bestleistung mit 50,88 im Diskuswerfen (1 kg) mit 15,51 m überlegen das Kugelstoßen der M 14 (4 kg). Dieses ist nach Bad Gandersheim (15,81 m) und Koblenz (15,70 m) das drittbeste Ergebnis des Nachwuchs-Athleten in diesem Sommer.

50,55 m von Fabian Feldmann (TSV Remsfeld) im Diskuswerfen der U 20 (1,75 kg) sind das zweitbeste Ergebnis dieser Saison in Hessen und wurden letztmalig 1991 von Ulrich Siebert (TSV Spangenberg) erreicht. (zct)