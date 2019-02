Leichtathletin Lara Steinbrecher wird Deutsche Vizemeisterin

Sindelfingen – Einen weiteren tollen Erfolg hat die Leichtathletin Lara Steinbrecher ihrer ohnehin schon langen Liste hinzugefügt. Bei den Deutschen Hallenmeisterschaften der weiblichen Altersklasse U20 erreichte sie, die gerade erst in die Altersklasse U18 aufgestiegen ist, mit ihrer Staffel den starken zweiten Platz.

Im Sindelfinger Glaspalast ging die Sebexerin, die für den SC Magdeburg startet, ausschließlich mit der Staffelstartgemeinschaft Sachsen-Anhalts ans Werk. In souveräner Manier qualifizierten sich die vier Sportlerinnen für das Finale der besten vier Teams. Der mit Abstand jüngsten Staffel der Konkurrenz, drei Läuferinnen gehören zum Jahrgang 2003, war die Nervosität deutlich anzumerken. Steinbrecher, an Position drei eingesetzt, lief ein engagiertes Rennen und übergab den Staffelstab als Zweite. Am Ende musste man sich dem Quartett aus Wattenscheid in 1:38,91 Minuten beugen. Nur 18 Hundertstel fehlten zu Platz eins.

Mit der Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften ist die kurze Hallensaison bereits beendet. Nun steht die Vorbereitung auf die Freiluftsaison im Fokus. Der erste Jahreshöhepunkt steht im Mai mit der WM von „Jugend trainiert für Olympia“ im kroatischen Split an.