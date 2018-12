Lucas Gundlach führt die Förderkader-Liste im Schwalm-Eder-Kreis an

Frankfurt. 20 Athleten des Schwalm-Eder-Kreises erhielten eine Berufung in die Förderkader des Hessischen Leichtathletik-Verbandes (HLV).

Anlässlich der Kader-Eröffnungen in Bensheim und Kalbach überreichten die HLV-Vize-Präsidenten Klaus Schuder (Neu-Isenburg) und Martin Rumpf (Selters) die Ernennungs-Urkunden.

Hammerwerfer Lucas Gundlach (ESV Jahn Treysa/19) führt die Liste der heimischen Top-Athleten an und rückte als einziger in den U 23-Kader auf. Doch bis zu den Leistungen eines Jens Rautenkranz ist es noch ein weiter Weg. Überhaupt bestimmen die Hammerwerfer das Gesicht der Kaderliste. Fünf von ihnen brachte Stützpunkttrainer Helmut Schneider in die Medaillenränge des Landesverbandes.

Remsfeld stark vertreten

Bereits im ersten Jahr der Zugehörigkeit zur männlichen Jugend U 18 platzierte sich Lasse Gundlach (16) mit einer Steigerung auf 60,40 m (5 kg) unter den besten Zehn auf Bundesebene. Dieses wollen Leo Sommerlade (18) und Eva Kramer (18) im kommenden Jahr ebenfalls erreichen und holten sich beim Kader-Lehrgang im Olympia-Stützpunkte Frankfurt bei Elitetrainerin Regine Isele die Hausaufgaben für den Winter ab.

+ Peilt die Jugend-DM an: Sprinterin Josephine Otto vom TuSpo Borken. Foto: Lothar Schattner

Mit sieben Kräften schickt der TSV Remsfeld das größte Kontingent in die Kaderschmieden. Fabian Feldmann (16), im Kugelstoßen (5 kg: 13,71 m) sowie im Diskuswerfen (50,43 m) gleichstarker süddeutschen Jugend-Meister mit der 1,5-kg-Scheibe, sowie Franka Scheuer (15) als DM-Vierte im Hammerwerfen der W 15 (3 kg: 46,12 m) können es ebenso noch weit bringen wie Marcel Al-Batat im Mehrkampf der M 12. Der Homberger überquerte erst vor Wochenfrist im Hochsprung 1,60 m. Mit Rachel Losenhausen (13) und Elly Losenhausen (13) sowie mit Lenka Müller (12) und Justin Enis (12) stehen weitere Talente aus dem Knüll auf dem Sprung.

Mit zwölf Jahren sprintet Josephine Otto (TuSpo Borken) die 100 Meter bereits in 12,59 Sekunden und will im kommenden Jahr die Qualifikation im Siebenkampf für die Jugend-DM schaffen. Um dieses Ziel zu erreichen wechselte die CJD-Schülerin zu Trainerin Britta Hinz im LAV Kassel. Dagegen ist Shootingstar Luis Andre (MT/13) bei Trainer Alwin Wagner bestens aufgehoben. Bereits ab Januar muss der DLV-Spitzenreiter im Kugelstoßen und im Diskuswerfen in der M 14 den Übergang zu den schwereren Geräten schaffen.

Fünf der in den Vereinen des Kreises Kassel aktiven Talente aus dem Kreis erhielten eine Kader-Berufung. Zu ihnen zählen die aus Guxhagen kommenden Linnea Hinz (14/LAV), Lotte Chmilenwski (13/LAV) und Peer Ried 12/LAV) sowie Mittelstreckler Nick Frölich (15/Ermetheis /KSV) und Hammerwerfer Felix Geißel (14/Gudensberg/GSV).

Erstmals taucht im HLV-Team die aus Zennern stammende vormalige Chefin der LG Remsfeld/Wabern und heute in Kronberg lebende Claudia Döring als E-Kader-Trainerin des Hochtaunuskreises auf.

Von Lothar Schattner