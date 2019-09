Marcus Mattner und Noah Lukes holen hessische Straßenlauf-Titel

Rodenbach. Bei optimalen Laufbedingungen präsentierten sich die Langstreckenläufer der LG Eder und des SV Dodenhausen bei den hessischen 10-km-Straßenlauf- Meisterschaften im südhessischen Rodenbach in guter Form.

Neben den zwei Goldmedaillen von Marcus Mattner (M 50) und dem U-18-Läufer Noah Lukes waren auf der Rückreise noch vier Silber- und drei Bronzemedaillen im Gepäck.

Auf der flachen und schnellen Strecke war der 23-jährige Jonas Simon von der LG Eder nach 33:14 Minuten als erster heimischer Läufer im Ziel und belegte damit Rang acht der Männerwertung. Nach seinen achtbaren 32:20 Minuten bei den deutschen Meisterschaften in Siegburg blieb er in Rodenbach doch leicht hinter seinen eigenen Erwartungen.

Relin Mehrhoff lief in der Altersklasse M 30 nach 33:55 Minuten auf den Silberrang. Thorsten Vackiner vom SV Dodenhausen absolvierte nach längerer Wettkampfpause erstmals einen Meisterschaftslauf. 36:30 Minuten brachten ihm Bronze der M 35 ein. Ebenfalls Bronze holte sich Mario Seibel (41:33) in der Altersklasse M 45. Mitten im Vorbereitungstraining für den Frankfurt Marathon (27. Oktober) lief Marcus Mattner in 37:23 zum M-50-Titel.

Gut besetzt in der Altersklasse M 50 war der SV Dodenhausen. Für Uwe Alheid zeigten die Uhren 38:54 an (5. Platz), für Peter Groß 38:54 (6.) und Ralf Paulus 40:56 (11.). Damit belegte der Kellerwaldverein in der M-50-Teamwertung den Silberrang. Klaus Kirschner (SV Dodenhausen) erlief sich in 45:13 Minuten M-60-Bronze. Seine 68-jährige Vereinskameradin Marianne Domes lief nach längerer verletzungsbedingter Wettkampfpause in 52:50 Minuten auf den Silberrang der W 65.

Als einziger Läufer der Altersklassen M/W 20/U 18/ U 16/U 14 und U 12 vertrat der 17-jährige Noah Lukes die Waldeck-Frankenberger Farben, und das mit großem Erfolg: Nach 37:42 stand er bei der U 18-Siegerehrung auf dem obersten Treppchen.

Weitere Ergebnisse: M 35: 2. SV Dodenhausen (Thorsten Vackiner, Dirk Heddergott, Harald Ludwig; 2:13:49).

Von Werner Hoffmann