Maron und von Drach vorn

Zwei Klassensiege für die Läuferinnen des TV Hessisch Lichtenau in Wolfhagen

+ Gute Laune: Am Start waren in Wolfhagen auch Markus Rühling (links) und Jan Poppenhäger vom TV Hessisch Lichtenau.

Wolfhagen. Anne-Carin Maron und Anita von Drach waren die erfolgreichsten Läuferinnen des TV Hessisch Lichtenau beim zum Nordhessencup zählenden Volkslauf in Wolfhagen. Während sich Maron über 5000 Meter in ihrer Klasse W 35 in der Zeit von 23:37 Minuten durchsetzte, siegte Anita von Drach über diese Distanz bereits im Orgalauf in der Klasse W 60 in 25:37 Minuten.