Merle Tetem feiert erste Meisterschaft

Hessischen Winterwurf-Meisterschaft: Seriensieger Lasse Gundlach – Kramer gewinnt in der U 20

+ Wieder ein großer Wurf: Lasse Gundlach (ESV) siegte zum dritten mal in Folge.

Frankfurt. Zum dritten Mal in Folge gewann Lasse Gundlach (ESV Jahn Treysa) bei der Hessischen Winterwurf-Meisterschaft der Leichtathleten in Frankfurt das Hammerwerfen in seiner jeweiligen Altersklasse. Bereits im ersten Wettkampf der Saison steigerte sich der Lichtenberg-Schüler auf 48,91 m (5 kg) und bezwang mit dieser Weite Jonathan Noll (TV Elz/44,55 m) um mehr als vier Meter.