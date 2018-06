Merle Tetem glänzt gegen internationale Konkurrenz mit mit siebten Platz und persönlicher Bestleistung

HALLE/SAALE. Licht und Schatten gab es für die Athleten des Schwalm-Eder-Kreises bei den traditionellen Hallesche Werfertagen in Halle an der Saale.

Hier schlug die Stunde der jungen Werferinnen. Bereits im zweiten Versuch erreichte Merle Tetem (TuSpo Borken) im Hammerwerfen der weiblichen Jugend U 16 (3 kg) mit 36,65 m den Endkampf und steigerte sich im internationalen Feld als Siebte über 39,70 m auf 40,03 m.

„Das ist eine Verbesserung um mehr fünf Meter“, sagte Trainer Helmut Schneider und lobte seinen Schützling:: „Noch nie hat Merle auf einer solch großen Bühne geworfen und die anfängliche Nervosität bereits nach dem zweiten Versuch abgelegt“.

Damit verbesserte sich die 14 Jahre alte Borkenerin in der Bestenliste des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) an die siebte Position und ist hinter Mia Haselhorst (LGE Frankfurt/41,66 m) Zweite in Hessen. Zehnte an der Saale wurde die um ein Jahr ältere Franka Scheuer (TSV Remsfeld) mit 38,25 Meter.

Gundlach-Brüder stark

Auch ohne persönliche Bestleistungen zählen die Brüder Gundlach vom ESV Jahn Treysa zu den besten ihrer Zunft im DLV. Lucas (6 kg: 55,08 m) wird in der U 20 an 16. Position geführt, Lasse (5 kg: 55,63 m) zählt als Siebter sogar zu den Top-Zehn auf Bundesebene. Davon ist Julia Dengler (ESV/3 kg: 47,60 m) in der weiblichen Jugend U 18 nicht mehr weit entfernt.

Enttäuschend war dagegen der Trip nach Sachsen-Anhalt für Leo Sommerlade (ESV) und Fabienne Knöpfel (MT). Beide mussten ohne gültigen Versuch die Heimreise antreten. (zct)