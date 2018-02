Müller läuft überlegen zum Titel

Deutsche Hochschulmeisterschaft: Kasseler Athlet wiederholt Sieg aus dem Jahr 2015

+ Einmal Erster, einmal Vierter: Steven Müller. Foto: Schattner

Frankfurt. Steven Müller (Uni Kassel/LG Friedberg-Fauerbach) hat bei der Deutschen Hochschul-Hallenmeisterschaft der Leichtathleten in Frankfurt überlegen den Titel über 200 Meter der Männer gewonnen. In 21,40 Sekunden bestätigte der 27-Jährige seinen derzeitigen zweiten Rang in der deutschen Hallen-Bestenliste und wiederholte damit seinen Erfolg von 2015 an gleicher Stätte. Zuvor qualifizierte sich der Lehramt-Student in 6,91 Sekunden für das Finale über 60 Meter und verlor hier als Vierter in 6,86 den Kampf um Bronze gegen Aleksandar Askovik (Uni Augsburg/ 6,80 s) lediglich um sechs Hundertstelsekunden.