Nerkamp auf Rekordkurs

Paderborn/kassel. Mit einem Paukenschlag eröffnete Jens Nerkamp (PSV Grün-Weiß Kassel) beim 72. Osterlauf des SC Paderborn die Straßenlauf-Saison. Als Gesamt-Neunter und bester Deutscher unter 2561 Startern verbesserte der Student der Germanistik in zwei gleichmäßigen Hälften nach einer Durchgangszeit von 14:41 Minuten über fünf Kilometer den 18 Jahre alten nordhessischen Rekord von Djillali Abdesselam über 10 Kilometer der Männer um sieben Sekunden auf 29:20 Minuten. Dabei schlug der 28-Jährige die Kenianer Benard Koech (29:25) und Elnathan Kipkemboi Rotich (29:33) sowie den Südafrikaner Precious Mashele (29:41) aus dem Feld. Es siegte der Kenianer Emmanuel Kipchirchir Kiprono in der Welt-Jahresbestzeit von 27:23 Minuten.

Für den Kasseler war Paderborn auch eine gelungene Generalprobe für die Deutschen Halbmarathon-Meisterschaften am kommenden Sonntag in Hannover. „Zuletzt konnte ich täglich trainieren, an einigen Tagen sogar zweimal“, sagt Nerkamp. Das Ergebnis in Paderborn sprach dann für sich: Aus dem Marathontraining heraus, konnte der PSV-Läufer mit der Spitze des Feldes mithalten und hofft jetzt auf entsprechende Leistungen im Halbmarathon und beim Saisonhöhepunkt Ende April in Düsseldorf.

„Dort plane ich mein Marathondebüt und hoffe auf eine Zeit unter 2:20 Stunden“, sagt Nerkamp. Das von Trainer Winfried Aufenanger auf ihn abgestimmte Trainingsprogramm stimmt Nerkamp hoffnungsvoll: „Eine Medaille bei den Deutschen Halbmarathonmeisterschaften wäre die erste Belohnung.“

Für den Sommer gibt es noch keine konkreten Pläne: „Erst mal sehen, was in Düsseldorf passiert. Vielleicht kann ich mit 2:17 Stunden sogar an die EM-Qualifikationszeit für die Mannschaft heranlaufen.“ (sol/zct)