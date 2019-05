Neuer Rekord: Fast 250 Läufer starten beim Abendlauf in Vöhl

Vöhl - Strahlender Sonnenschein und passende Temperaturen haben für einen neuen Starterrekord beim Abendlauf des TSV Vöhl gesorgt: 247 Teilnehmer zählte der Verein, der zu den Gründungsmitgliedern des Laufcups Waldeck-Frankenberg zählt, bei der 26. Auflage.

Eine Anerkennung auch für Orga-Chef Steffen Kaiser und sein großes Helferteam, das mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr die Veranstaltung reibungslos abwickelte.

Die Teilnehmer des 5-km- und 10-km-Laufes starteten gemeinsam und wurden pünktlich um 19 Uhr auf die anspruchsvolle Wendepunktstrecke geschickt. Wichtig war auch die Taktik: Wer auf der ersten Hälfte der Strecke zu viel Körner verbraucht hatte, bekam auf dem erheblich schwierigeren Rückweg doch das eine oder andere Problemchen.

Die 10 Kilometer

Nach 40:12 Minuten hatte sich M 40-Läufer Boris Müller-Reinecke (TSV Niederelsungen) den 10-km-Sieg gesichert. Er hatte die richtige Taktik gewählt. Zweiter und Sieger der Altersklasse M 50 wurde Alexander Eysert (TV Bergheim) in 41:31. Ein gutes Rennen lief der im ersten M-70-Jahr startende Gerhard Knoche (TSV Goddelsheim, 49:23).

Nach etwas schwächeren Läufen zu Beginn der Laufcupsaison kommt die 30-jährige Frankenbergerin Vanessa Isaak jetzt wieder in Form. Nach sehr guten 44:26 hatte sie einen souveränen Sieg nach Hause gelaufen und ihre Siegerzeit 2018 um mehr als zwei Minuten unterboten. In 47:15 Minuten folgte W- 35-Läuferin Carmella Wege vom SV Dodenhausen.

Die 5 Kilometer

Über fünf Kilometer hatte der noch 17-jährige Noah Lukes (LG Eder) das Ziel nach 17:34 Minuten als Erster erreicht. M-30-Läufer Markus Waldeck (Trianhas VfL Bad Arolsen) folgte nach 18:06 Minuten. Auf den Bronzerang lief der 15-jährige Elias Koch (LG Eder- 19:09).

Achtbar auch die 20:13 Minuten des 61-jährigen Gerhard Peters (TSV Korbach). Der 77-jährige Manfred Zoske (LC Bad Arolsen) siegte in der M 75 und blieb in 24:44 noch unter achtbaren 25 Minuten. Mit 83 Jahren war Walter Müller (LG Eder) als ältester Teilnehmer nach 32:06 Minuten im Ziel und hatte dabei Zeit von 2018 sogar um 40 Sekunden verbessert.

Der 5-km-Lauf der Frauen stand ganz im Zeichen der Jugend: Louisa Martin (Sachsenberg/LG Eder) siegte in 20:37 vor der ein Jahr jüngeren Lara Nagel (TSV Korbach, 22:04). Hiltrud Rösner (SV Herzhausen) gewann die Altersklasse W 60 in achtbaren 26:27.

Die Nordic Walker

27 Nordic-Walker wurden nach 10 km in den Ergebnislisten registriert, womit sich die Teilnehmerzahl gegenüber 2018 gesteigert hatte. Rolf Stadtler (TSV Vöhl) war in 1:14:33 als Erster im Ziel, bei den Frauen war Vereinskameradin Svenja Lotze in 1:19:32 die Schnellste.

Von Werner Hoffmann

Ergebnisse www.tsv-voehl.de