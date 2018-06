Wiebke Herbold schnellste Frau beim Neustädter Altstadtlauf

Neustadt. Jens Quehl (SC Neukirchen) sorgte mit seinem Sieg über die Fünf-Kilometer-Distanz für das beste Resultat der heimischen Starter beim 15. Neustädter Altstadtlauf.

Zugleich war es der vierte Durchgang zum Schwalm-Eder-Laufcup. In 18:06 Minuten lag der 40-jährige vor Jürgen Dönges (BG Marburg) sowie dem U 20-Besten Paul-Simon Reiß (TuS Fritzlar, 18:43). Bereits als Vierte des gesamten Feldes überquerte Frauensiegerin Wiebke Herbold (Tuspo Borken) in 20:45 Minuten das Ziel.

Als Gesamt-Sechster und Zweiter der M 60 musste sich Helmut Kleinmann (TB - 22:23) nur Werner Zittau (TSV Cappel, 22:12) geschlagen geben. Herausragend der Auftritt von Werner Mutz (TB). In 22:36 noch unter den Top-Ten, gelang es Nordhessens bestem M 70-Langstreckler dieses Jahres, eine Zeit unter 23 Minuten zu laufen. Nach zwei Silberrängen sowie dem Erfolg in Homberg baute W 40-Siegerin Manuela Schmoll (SG 1898 Chattengau) in 22:45 ihren Vorsprung in der Cup-Wertung weiter aus.

Vater und Sohn siegen gemeinsam

In Neustadt zu Hause, passierten Vater Thomas (SCN, 23:27) als M 50-Zweiter und Sohn Chris Huber als Gewinner der Männer-Hauptklasse (23:28) die Ziellinie. Podest-Plätze gelangen Carolin Comtesse (TSV Obervorschütz, 23:48), W 50-Siegerin Martina Keilbach (TB, 23:50), Claudia Lohr (Deute, 24:09), Anja Dumeier (CH, 24:46), Katja Stilting (TB, 25:06), Lena Dumeier (CH, 25:40), Oldie Peter Kalbfleisch (Schrecksbach, 32:02) und Astrid Zinn (MT, 37:09).

Im mit 37 Teilnehmern schwach besetzten Zehn-Kilometer--Rennen vertrat hinter Sieger Markus Schraub (Marburg, 35:30) die heimischen Farben am besten Jany Falk (TuS Fritzlar) als Gesamt-Fünfter in 39:42. Podiumsplätze in ihren Altersklassen gelangen Nico Schlordt (FZ, 40:35), Holger Möller (TSV Urfftal, 40:45), Ralph Hassenpflug (TSV Remsfeld, 40:58) und Claus Peter (TSG Oberaula, 42:40).

Ganz vorne im Lauf der Jugendlichen und Schüler über 1,2 Kilometer platzierten sich mit Ilena Freitas (4:07) und Leonhard Figge (4:13) zwei Talente aus Treysa. Altersklassen-Siege gingen an Jean Hellmann (Kerstenhausen, 4:22), Michelle Kapaun (SC Steinatal, 4:34), Sophia Fröhlich (TB, 4:41) und die achtjährige Marielies Quehl (SCN) in glänzenden 4:55 Minuten.

Von Bernd Knauff