Niedersachsen-Meisterschaften in Göttingen: Dreisprung-Trio aus den Top 15 am Start

Leichtathletik

+ © Hubert Jelinek/gsd Es geht wieder rund: Am 22./23. Juni sind die Niedersachsen-Meisterschaften der Leichtathleten im Jahnstadion Göttingen. © Hubert Jelinek/gsd

Göttingen – Über 500 Teilnehmer aus 139 Vereinen werden bei den Landesmeisterschaften der Leichtathletik am 22. und 23. Juni im Göttinger Jahnstadion erwartet. Beginnend am Samstag um 11.30 Uhr und am Sonntag um 10.30 Uhr wird die Veranstaltung wie in der Vergangenheit gemeinsam mit dem Behindertensportverband Niedersachsen ausgerichtet.