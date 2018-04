Norbert Weinreich verbessert Kreis-Rekord im Fünfkampf

Borken. Drei neue Kreis-Rekorde standen im Blickpunkt des 24. Werfer-Mehrkampfs des TuSpo Borken im Blumenhain-Stadion in Borken.

Mit 3747 Punkten steigerte Lokalmatador Basilius Balschalarski in der M 70 seine eigene Höchstleistung von Zella-Mehlis 2016 um 24 Zähler und gewann den Wettbewerb vor dem Niederländer Jan Titulaer (Swift Roermond/3502) und Heinrich Wiechmann (ASV Senden/3297). Nach den Auftakt-Disziplinen Kugelstoßen und Hammerwerfen hatte noch Titulaer in Führung gelegen. Doch mit starken Leistungen im Diskuswerfen (1 kg: 36,19 m) sowie im Speerwerfen (500 g: 40,62 m) wendete Balschalarski das Blatt und ließ sich auch im abschließenden Gewichtwerfen (7,26 kg: 13,56 m) nicht mehr von der Spitze verdrängen.

+ Basilius Baschalarski © Kasiewicz

Von Beginn an auf Rekordkurs war Norbert Weinreich (MT) im Fünfkampf der M 50. Dazu trugen die guten Ergebnisse im Kugelstoßen (6 kg: 12,09 m) sowie im Diskuswerfen (1,5 kg: 41,27 m), besonders aber der neue Kreis-Rekord mit 13,51 m im Gewichtwerfen (11,34 kg) mit bei.

Damit steigerte der Vierte der Senioren-Europameisterschaft im Diskuswerfen von Madrid mit 3070 Punkten die von Basilius Balschalarski 1997 ebenfalls im Blumenhain-Stadion aufgestellte Kreis-Bestleistung im Fünfkampf dieser Altersklasse um 167 Zähler.

Die 3210 Punkte im Fünfkampf der W 45 hätten Carmen Krug (Zella/SSC Vellmar) im Vorjahr zum dritten Platz auf Bundesebene gereicht. Neben 34,84 m im Hammerwerfen (4 kg) ragen 10,61 m im Kugelstoßen (4 kg) sowie 10,23 m im Gewichtwerfen (9,08 kg) heraus.

Neben Hartmut Nuschke (SSC Vellmar, 3511 Punkte in der M 60) und Ute Mackenroth (RKV Bebra, 3816 in W 70) gaben sich mit Klaus Kynast (ASC Dortmund, 3980 in M 65) und Günther Fähndrich (TV Heppenheim, 4351 in M 75) weitere deutsche Senioren-Meister am Blumenhain ein Stelldichein.

Von Lothar Schattner