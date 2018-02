Norddeutscher Titel für LGerin Neele Eckhardt

Göttingen. Erneut hat Neele Eckhardt (25) ihre gute Frühform angedeutet. In Hamburg holte sich die Dreispringerin der LG Göttingen bei den Norddeutschen Leichtathletik-Meisterschaften den Titel in ihrer Spezialdisziplin. Bemerkenswert war dabei vor allem ihre Siegesweite von 14,07 Meter.

Mit dieser Weite setzte Eckhardt schon mal ein deutliches Zeichen für die anstehende deutsche Hallen-Meisterschaft am 17. Februar in Dortmund und auch die Hallen-WM in Birmingham (England). Im zweiten Versuch war die Sportsoldatin bereits auf 13,86 Meter gesprungen, doch Trainer Frank Reinhardt hatte bei allen Sprüngen leichte technische Fehler ausgemacht. In Dortmund ist nun die Hallen-WM-Norm von 14,30 Meter Eckhardts nächstes Ziel. Die LGerin Lisanne Rieker belegte mit 12,38 Meter den dritten Platz. (haz/gsd)