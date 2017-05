Nordhessencup macht Station beim TV Breitenbach

Breitenbach. Der Nordhessencup macht am Sonntag Station beim 35. Breitenbacher Sommervolkslauf. Die Veranstalter vom TV 03 Breitenbach (TVB) dürfen auf viele Starter hoffen, die noch Punkte für die Serienwertung sammeln wollen, denn beim Nordhessencup steht im Bebraer Stadtteil erst die neunte von 18 Etappen an.

Dank der Initiative der Nordhessencup-Sponsoren unterstützt in diesem Jahr jeder Läufer mit seiner Teilnahme den Verein Junpers. Der kümmert sich um Jugendliche aus schwierigem sozialen Umfeld. Für jeden gelaufenen Kilometer zahlen die Sponsoren zehn Cent. Nach den bisherigen acht Veranstaltungen beträgt die Spendensumme bereits 3.925,40 Euro - mehr auf www.jumpers.de.

Die kurzen Distanzen über 500 und 1000 Meter sind Wendepunktstrecken im Fuhrmannweg. Auch über fünf Kilometer gibt es einen Wendepunkt. Auf dem Hinweg ist eine leichte Steigung zu bewältigen. Die 9,8-km-Strecke verläuft über Lüdersdorf, wo sie nach 2,5 Kilometern in den Wald abzweigt. Nach einem knapp drei Kilometer langen Anstieg geht es auf den nächsten vier Kilometern bergab ins Ziel an der Breitenbacher Mehrzweckhalle. Wer sich für die 18,8 Kilometer entscheidet, läuft über Lüdersdorf hinauf zur Hohen Buche an. Flach geht es weiter bis zu den Drei Stöcken. Nach einem drei Kilometer langen, abfallenden Teilstück geht es bis ins Ziel auf dem Kurs der 9,8-Kilometer-Läufer weiter.

Erster Startschuss um 9 Uhr

Die Anmeldung sollte bis spätestens 30 Minuten vor dem jeweiligen Start in der Mehrzweckhalle Breitenbach erfolgen. Die Läufe über 500 m und 18,8 km beginnen um 9 Uhr. Über 1000 Meter geht es weiter. Um 9.40 Uhr werden die Fünf- und Zehn-Kilometer-Läufer auf die Strecke geschickt. Für Walker sind die 9,8 Kilometer im Angebot. Ihr Start erfolgt bereits um 9 Uhr. Den Abschluss bilden die Staffelläufe für Schüler über 3x500 m um 11.15 Uhr.

Im Anschluss an die Läufe können sich die Aktiven und die Zuschauer bei Kaffee und Kuchen sowie Würstchen, Steaks und kühlen Getränken in der Mehrzweckhalle stärken. Dort findet auch ab zirka 11.30 Uhr die Siegerehrung statt. (red)

Weitere Informationen sind im Download-Bereich unter „35. Breitenbacher Sommervolkslauf 2017“ verfügbar.