Nordhessische Läufer vorne mit dabei

Witzenhausen. Fast 6000 Läufer starteten am Sonntag um 10 Uhr auf die Laufstrecke des Frankfurter Halbmarathons. Mittendrin die Startgemeinschaft aus sechs Läufern der TSG Fürstenhagen, TSV Retterode und des TV Hessisch Lichtenau.

Die Strecke führte von der Commerzbank-Arena in die Stadt, am Main entlang und durch den Frankfurter Süden zurück zur Arena. Schnellster war der für Spiridon startende Tilahum Babsa (Äthiopien), er benötigte 1:07:38 Stunden für die 21,095 Kilometer. In 1:19:42 Stunden war Nora Kusterer vom SV Oberkollbach die schnellste Frau.

Schnellster der Startgemeinschaft war Marcel Löber (TSV), er benötigte 1:36:40 Stunden und belegte Platz 68 in der M 40. Ihm folgte Alfred Jilg (TV) in der Klasse M 50, für ihn blieb die Zeit bei 1:39:17 Stunden stehen. Klasse Platzierungen holten die beiden Damen. Liesel Schöffel-Segewiß (TSG) wurde in der W 65 mit dem zweiten Platz belohnt (2:00:53 Stunden) und Ursula Heidester (TV) schaffte einen guten siebten Platz in der W 60. Mit drei Startern belegte der TV Hessisch Lichtenau in der Teamwertung Männer den 139. Platz. (raw)