Die nordhessischen Leichtathleten bei der EM: Carolin Schäfers Bronze-Coup

Berlin. Eine Siebenkämpferin, die sich noch Samstagfrüh um 3.43 Uhr für Glückwünsche bedankt, ein enttäuschter Zahnarzt aus Treysa und eine ausgeschiedene Marathonläuferin.

Hier kommt ein Überblick über unsere nordhessischen Leichtathleten, die am Wochenende ihren Auftritt auf der Berliner EM-Bühne hatten.

Carolin Schäfer

Für Nordhessen war sie der Star des Freitagabends: Carolin Schäfer holte Bronze im Siebenkampf. Mit 6602 Punkten entledigte die für die LG Eintracht Frankfurt startende Athletin auch des hohen Erwartungsdrucks, der zuletzt auf ihr als Vize-Weltmeisterin gelastet hatte. Familie und Freunde aus Bad Wildungen sahen eine ausgelassen feiernde Carolin Schäfer während ihrer Ehrenrunde durchs Berliner Olympiastadion.

„Ich bin wahnsinnig zufrieden. Das ist ein riesiges Glücksgefühl. Ich bin einfach so dankbar, dass ich eine Medaille mit nach Hause bringe“, sagte Schäfer. Daraus wäre beinahe nichts geworden. Wenn Schäfer nämlich zusammen mit ihren beiden nationalen Konkurrentinnen Louisa Grauvogel und Mareike Arndt im Mannschaftshotel übernachtet hätte, wäre die 26-Jährige Polizistin vielleicht ausgeschieden. Arndt und Grauvogel waren nach dem Speerwurf am Freitagnachmittag auf dem Rückweg ins Hotel in einen Autounfall geraten und konnten nicht mehr beim abschließenden 800-Meter-Lauf antreten. „Um eine längere Erholung zu haben, wähle ich immer Hotels in der näheren Umgebung des Stadions“, sagte Schäfer, die bereits bei der WM in London nicht im Team-Hotel gewohnt hatte.

Florian Orth

Florian Orth musste sich am Samstag bei der Leichtathletik-Europameisterschaft auf der 5000-Meter-Strecke mit Platz 17 begnügen. Der Läufer aus Treysa, der für die LG Regensburg startet, kam nach 13:37,46 Sekunden ins Ziel im Berliner Olympiastadion und hatte bereits nach der Hälfte des Rennens den Anschluss ans Hauptfeld verpasst. „Ich hätte meiner Familie im Stadion und meinen Freunden sowie den 60 000 Zuschauern gern mehr zurückgegeben, aber ich war von dem ungewöhnlichen Temporennen einfach zu überrascht“, sagte der 29-Jährige.

Laura Hottenrott

Die Vorbereitung mit dem Höhentrainingslager im italienischen Livigno verliefen optimal, aber dann kam das Marathon-Aus für Laura Hottenrott wegen eines verkrampften Zwerchfells. Die 26-jährige Kasselerin, die für den TV Wattenscheid startet, musste bei Kilometer 11 aufgeben und wurde kurz im Krankenhaus behandelt.

Da Hottenrott die dritte deutsche Läuferin im EM-Wettbewerb war, platzte auch die Wertung in der Marathon-Mannschaftswertung. „Ich hatte so etwas noch nie und bin unglaublich enttäuscht. Vielleicht lag es an den gekühlten Getränken, aber vielleicht war es auch der Stress“, sagte sie gestern am Telefon.